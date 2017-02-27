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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 03:46
flyman я ж не говорил что впервые в истории нефть будет па 100.
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vitaliian
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Додано: Сер 29 вер, 2021 06:51
vitaliian написав:flyman
я ж не говорил что впервые в истории нефть будет па 100.
При чем тут нефть? Человек говорит насыщенных соляных растворах:https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0% ... 0%BF%D0%B0
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juristkostya
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Додано: Сер 29 вер, 2021 07:05
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flyman
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Додано: Сер 29 вер, 2021 08:12
Народ, кто что думает про бензин в свете роста нефти? Может надо взять 3-5 кубометров, пережить год лихорадочный?
Или все в зелень,зелень??
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Hotab
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Додано: Сер 29 вер, 2021 09:05
Вот єто поворот...
Ощадбанк 26.3000 26.6000
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g_al1
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Додано: Сер 29 вер, 2021 09:34
Hotab
ресурси завжди кращі за папірці, тім більше зараз на фоні енергетичної кризи в світі
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rorandak
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Додано: Сер 29 вер, 2021 09:39
ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грнОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Додано: Сер 29 вер, 2021 10:06
rorandak написав:Hotab
ресурси завжди кращі за папірці, тім більше зараз на фоні енергетичної кризи в світі
А ресурсы не за бумажки покупаются?))
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Blekster
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Додано: Сер 29 вер, 2021 10:12
Blekster написав:
А ресурсы не за бумажки покупаются?)
Тут вопрос длительности периода дорогой нефти. Если год это продлится, то можно купить . Но если к весне все сдуется, то...
Я несколько кубиков газа купил по 7.70 у UPG, когда жижа была на дне. На днях сбросил по 16 грн. Какой-н какой , а профит. Если бы брал доллар тогда по 28, то был бы в минусах)
А сейчас в растерянности.
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Hotab
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