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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8333833483358336

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 170
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
29%
50
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 03:46

flyman я ж не говорил что впервые в истории нефть будет па 100.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 06:51

  vitaliian написав:flyman я ж не говорил что впервые в истории нефть будет па 100.

При чем тут нефть? Человек говорит насыщенных соляных растворах:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0% ... 0%BF%D0%B0
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 07:05

Ropa WTI зліва:
https://stooq.pl/

щодо гривні, гарно так ходим, як по сходам.
https://stooq.pl/q/?s=usduah&c=30y&t=l&a=lg&b=0

Наступне плато папісят?

Зато ліра як під лінійку
https://stooq.pl/q/?s=usdtry&c=10y&t=l&a=lg&b=0
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:12

Народ, кто что думает про бензин в свете роста нефти? Может надо взять 3-5 кубометров, пережить год лихорадочный?
Или все в зелень,зелень??
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот єто поворот...
Ощадбанк 26.3000 26.6000
g_al1
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:34

Hotab
ресурси завжди кращі за папірці, тім більше зараз на фоні енергетичної кризи в світі
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 09:39

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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:06

  rorandak написав:Hotab
ресурси завжди кращі за папірці, тім більше зараз на фоні енергетичної кризи в світі

А ресурсы не за бумажки покупаются?)) :D
Blekster
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Blekster написав:А ресурсы не за бумажки покупаются?)

Тут вопрос длительности периода дорогой нефти. Если год это продлится, то можно купить . Но если к весне все сдуется, то...

Я несколько кубиков газа купил по 7.70 у UPG, когда жижа была на дне. На днях сбросил по 16 грн. Какой-н какой , а профит. Если бы брал доллар тогда по 28, то был бы в минусах)

А сейчас в растерянности.
Hotab
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  #<1 ... 8333833483358336
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