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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 06:51
При чем тут нефть? Человек говорит насыщенных соляных растворах:
Додано: Сер 29 вер, 2021 07:05
Ropa WTI зліва:
щодо гривні, гарно так ходим, як по сходам.
Наступне плато папісят?
Зато ліра як під лінійку
Додано: Сер 29 вер, 2021 08:12
Народ, кто что думает про бензин в свете роста нефти? Может надо взять 3-5 кубометров, пережить год лихорадочный?
Или все в зелень,зелень??
Додано: Сер 29 вер, 2021 09:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот єто поворот...
Ощадбанк 26.3000 26.6000
Додано: Сер 29 вер, 2021 09:34
Hotab
ресурси завжди кращі за папірці, тім більше зараз на фоні енергетичної кризи в світі
Додано: Сер 29 вер, 2021 09:39
Додано: Сер 29 вер, 2021 10:06
Додано: Сер 29 вер, 2021 10:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тут вопрос длительности периода дорогой нефти. Если год это продлится, то можно купить . Но если к весне все сдуется, то...
Я несколько кубиков газа купил по 7.70 у UPG, когда жижа была на дне. На днях сбросил по 16 грн. Какой-н какой , а профит. Если бы брал доллар тогда по 28, то был бы в минусах)
А сейчас в растерянности.
Додано: Сер 29 вер, 2021 11:20
Ого, це вже новий рівень, казки про валюту закінчились, почались про пальне.
Зазвичай талони діють 3 місяці, якщо через програми в телефоні, то ви напевне комусь свій телефон подарували з паролями і прив'язкою до гуглаккаунту?)) Щоб хтось вибрав той газ?
Віримо, що ви дуже успішний і розумний, може ще пару тисяч кубів газу узяли для своєї газової колонки у хрущику? Коли він був по 2.88 для домогосподарств рік назад і зараз продали його цукровим заводам по 30, ви як завжди молодець, ніхто до такого не допетрав, а ви як завжди профі, тримаєте рівень .
По курсу, ну що коментувати, зараз не 8.10, зараз 26.60))
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