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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8334833583368337

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 170
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
29%
50
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:якщо через програми в телефоні, то ви напевне комусь свій телефон

Услуга смена номера. В UPG за 10 минут отдал свой аккаунт этой программы другому человеку. А он там ещё и ФИО сменил. Служба поддержки конечно поинтересовалась, не кража ли. Но все ок, аккаунт у другого чела сейчас. И да, срок там бессрочный.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.09.2021..................26,5736
Доллар прибавил менее половины копейки.

МКГ*............7.2913............7.2930...........+0.02%
Точно следуем в фарватере доллара.

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же опустились на полкопейки. Этого малого движения вниз хватило НБУ для планового пополнения закромов. После этого развернулись и уверенно пошли вверх, прибавив за час 4 копейки. Снова развернувшись, плавно опустились на копейку и надолго уравновесились.
В мире доллар с утра опять вырос, снова обновив максимум с начала года.
Справочный курс встретили котировками 26.5650 - 26.5850, что на 2.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера купил 5 млн. Второй выход только напугал.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет перетока в казначейство и очень скромного роста объема суточных сертификатов. Поступления были только за счет инкассации.

В понедельник объем МБ уменьшился с 550 до 448 млн. Чистый спрос составил 443 млн. Клиентское предложение выросло и почти догнало сократившийся спрос, а по оперативным сделкам и перегнало.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:28

26.60-26.63/26.65-26.67
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какая вы говорите средняя зарплата?
Откуда тогда Эти долги.

Зображення
И это ещё газ был по льготным ценам. А не па 27 как в Европе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:24

  Hotab написав:
  Blekster написав:А ресурсы не за бумажки покупаются?)

Тут вопрос длительности периода дорогой нефти. Если год это продлится, то можно купить . Но если к весне все сдуется, то...
А сейчас в растерянности.


Думаю, что до НГ нефть еще подорожает, а к весне цены если и опустятся то незначительно, вообще в блищайшие годы углеводороды дешевыми уже не будут.
antikkristall
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