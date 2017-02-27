Додано: Сер 29 вер, 2021 11:24

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

29.09.2021..................26,5736

Доллар прибавил менее половины копейки.



МКГ*............7.2913............7.2930...........+0.02%

Точно следуем в фарватере доллара.



Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же опустились на полкопейки. Этого малого движения вниз хватило НБУ для планового пополнения закромов. После этого развернулись и уверенно пошли вверх, прибавив за час 4 копейки. Снова развернувшись, плавно опустились на копейку и надолго уравновесились.

В мире доллар с утра опять вырос, снова обновив максимум с начала года.

Справочный курс встретили котировками 26.5650 - 26.5850, что на 2.5 копейки выше открытия.



НБУ вчера купил 5 млн. Второй выход только напугал.

Остатки на коррсчетах уменьшились за счет перетока в казначейство и очень скромного роста объема суточных сертификатов. Поступления были только за счет инкассации.



В понедельник объем МБ уменьшился с 550 до 448 млн. Чистый спрос составил 443 млн. Клиентское предложение выросло и почти догнало сократившийся спрос, а по оперативным сделкам и перегнало.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.