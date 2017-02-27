Услуга смена номера. В UPG за 10 минут отдал свой аккаунт этой программы другому человеку. А он там ещё и ФИО сменил. Служба поддержки конечно поинтересовалась, не кража ли. Но все ок, аккаунт у другого чела сейчас. И да, срок там бессрочный.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 11:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Услуга смена номера. В UPG за 10 минут отдал свой аккаунт этой программы другому человеку. А он там ещё и ФИО сменил. Служба поддержки конечно поинтересовалась, не кража ли. Но все ок, аккаунт у другого чела сейчас. И да, срок там бессрочный.
Додано: Сер 29 вер, 2021 11:24
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.09.2021..................26,5736
Доллар прибавил менее половины копейки.
МКГ*............7.2913............7.2930...........+0.02%
Точно следуем в фарватере доллара.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же опустились на полкопейки. Этого малого движения вниз хватило НБУ для планового пополнения закромов. После этого развернулись и уверенно пошли вверх, прибавив за час 4 копейки. Снова развернувшись, плавно опустились на копейку и надолго уравновесились.
В мире доллар с утра опять вырос, снова обновив максимум с начала года.
Справочный курс встретили котировками 26.5650 - 26.5850, что на 2.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера купил 5 млн. Второй выход только напугал.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет перетока в казначейство и очень скромного роста объема суточных сертификатов. Поступления были только за счет инкассации.
В понедельник объем МБ уменьшился с 550 до 448 млн. Чистый спрос составил 443 млн. Клиентское предложение выросло и почти догнало сократившийся спрос, а по оперативным сделкам и перегнало.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Сер 29 вер, 2021 11:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 29 вер, 2021 12:24
Думаю, что до НГ нефть еще подорожает, а к весне цены если и опустятся то незначительно, вообще в блищайшие годы углеводороды дешевыми уже не будут.
Додано: Сер 29 вер, 2021 12:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 29 вер, 2021 12:43
bred Похоже кое кто в правительстве решил начать сольную политическую карьеру, сильно много сайтов пишет про головокружительную среднюю зарплату. Обычно мое окружение получало средняя +20% сейчас получают средняя -30%. Надо менять окружение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 29 вер, 2021 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 вер, 2021 12:45
vitaliian в этой стране всегда так было и будет
Додано: Сер 29 вер, 2021 12:46
НеПоЛный рабочий год.
Додано: Сер 29 вер, 2021 12:57
Якби все було шоколадно, то не писали б цілими днями переможні виспіви, де на тлі занедбаних Китаю і Німеччини Україна виглядає настільки привабливо що черга стоїть з інвесторів, а пересічний це "інше".
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