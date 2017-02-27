Hotab написав: Я несколько кубиков газа купил по 7.70 у UPG.
Ого, це вже новий рівень, казки про валюту закінчились, почались про пальне. Зазвичай талони діють 3 місяці, якщо через програми в телефоні, то ви напевне комусь свій телефон подарували з паролями і прив'язкою до гуглаккаунту?)) Щоб хтось вибрав той газ?
фз, свистит или нет. С одной стороны у UPG топливо в приложении не бессрочное, как он пишет. Но с другой стороны срок действия талонов - 6 месяцев от последней транзакции. Поэтому, если каждые 5 месяцев покупать топливо или заправляться, то топливо в приложении становится бессрочным. Я сам последний дешевый газ от UPG довыбрал весной 2021 года, но я мало ездил и заправлялся еще много где.
vitaliian написав:Какая вы говорите средняя зарплата? Откуда тогда Эти долги.
И это ещё газ был по льготным ценам. А не па 27 как в Европе.
Якби все було шоколадно, то не писали б цілими днями переможні виспіви, де на тлі занедбаних Китаю і Німеччини Україна виглядає настільки привабливо що черга стоїть з інвесторів, а пересічний це "інше".
Київ це щось окреме. Реєстр боржників то всеукраїнський, а держстата кийовська. Два різних всесвіти.