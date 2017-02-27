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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8335833683378338

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 170
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
29%
50
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:32

  somilitark написав:
  Hotab написав:
Я несколько кубиков газа купил по 7.70 у UPG.

Ого, це вже новий рівень, казки про валюту закінчились, почались про пальне.
Зазвичай талони діють 3 місяці, якщо через програми в телефоні, то ви напевне комусь свій телефон подарували з паролями і прив'язкою до гуглаккаунту?)) Щоб хтось вибрав той газ?

фз, свистит или нет. С одной стороны у UPG топливо в приложении не бессрочное, как он пишет. Но с другой стороны срок действия талонов - 6 месяцев от последней транзакции. Поэтому, если каждые 5 месяцев покупать топливо или заправляться, то топливо в приложении становится бессрочным. Я сам последний дешевый газ от UPG довыбрал весной 2021 года, но я мало ездил и заправлялся еще много где.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:33

  Прораб написав:
  vitaliian написав:Какая вы говорите средняя зарплата?
Откуда тогда Эти долги.

Зображення
И это ещё газ был по льготным ценам. А не па 27 как в Европе.

Якби все було шоколадно, то не писали б цілими днями переможні виспіви, де на тлі занедбаних Китаю і Німеччини Україна виглядає настільки привабливо що черга стоїть з інвесторів, а пересічний це "інше".

Київ це щось окреме.
Реєстр боржників то всеукраїнський, а держстата кийовська.
Два різних всесвіти.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:06

Онлайн обмен.
Банк Полтава покупает по 26.60 (как и ПОВы в Харькове)
Банк Кредобанк продает по 26.5895 (местный рекорд)
В Банке Львов спред - 4 коп. (26.57 - 26.61).
kluychkooleg
 
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