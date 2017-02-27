Додано: Сер 29 вер, 2021 14:59

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................29.09.2021............30.09.2021

дата розрахунку................28.09.2021.............29.09.2021

Євро...................................31,0335..................30,981...-0.17%

Долар США........................26,5698..................26,576...+0.02%

После полудня доллар прибавил еще четверть копейки.



Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же опустились на полкопейки. Этого малого движения вниз хватило НБУ для планового пополнения закромов. После этого развернулись и уверенно пошли вверх, прибавив за час 4 копейки. Снова развернувшись, плавно опустились на копейку и надолго уравновесились.

В мире доллар с утра опять вырос, снова обновив максимум с начала года.

Справочный курс встретили котировками 26.5650 - 26.5850, что на 2.5 копейки выше открытия.

Перед обедом опустились на 1.5 копейки. После обеда резво выросли на 3.5 копейки и снова уравновесились. К 15-30 на копейку опустились.

Послеобеденный подскок совпал по времени с очередным этапом роста доллара в мире.

Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.5950. За день выросли на 4 копейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

По свидетельствам участников торгов, сессия проходила очень активно, участников было много. По всей видимости, это и обусловило весьма скромную динамику.



Этот день в истории:

2020 - 28.2989 (-1) -172

2019 - 24.0828 (-10) +249



2018 - 28.2699 (-3)

2017 - 26.5785 (+5)