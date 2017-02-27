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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8336833783388339>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 170
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
29%
50
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:32

  somilitark написав:
  Hotab написав:
Я несколько кубиков газа купил по 7.70 у UPG.

Ого, це вже новий рівень, казки про валюту закінчились, почались про пальне.
Зазвичай талони діють 3 місяці, якщо через програми в телефоні, то ви напевне комусь свій телефон подарували з паролями і прив'язкою до гуглаккаунту?)) Щоб хтось вибрав той газ?

фз, свистит или нет. С одной стороны у UPG топливо в приложении не бессрочное, как он пишет. Но с другой стороны срок действия талонов - 6 месяцев от последней транзакции. Поэтому, если каждые 5 месяцев покупать топливо или заправляться, то топливо в приложении становится бессрочным. Я сам последний дешевый газ от UPG довыбрал весной 2021 года, но я мало ездил и заправлялся еще много где.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:33

  Прораб написав:
  vitaliian написав:Какая вы говорите средняя зарплата?
Откуда тогда Эти долги.

Зображення
И это ещё газ был по льготным ценам. А не па 27 как в Европе.

Якби все було шоколадно, то не писали б цілими днями переможні виспіви, де на тлі занедбаних Китаю і Німеччини Україна виглядає настільки привабливо що черга стоїть з інвесторів, а пересічний це "інше".

Київ це щось окреме.
Реєстр боржників то всеукраїнський, а держстата кийовська.
Два різних всесвіти.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:06

Онлайн обмен.
Банк Полтава покупает по 26.60 (как и ПОВы в Харькове)
Банк Кредобанк продает по 26.5895 (местный рекорд)
В Банке Львов спред - 4 коп. (26.57 - 26.61).
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:19

flyman
так в Києві не дуже віриться в зубожіння, особоливо коли влітку зрозумів, що попасти ввечері в чорноморку без запису на терасу (а там вона місць на 200) не вийде, і це лівий берег в будній день, і як у тих усіх устриці лізуть до рота (включно зі мною), коли наш народ так страждає :cry:
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Востаннє редагувалось rorandak в Сер 29 вер, 2021 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:34

rorandak ещё можно в правительственном квартале жигули поискать
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:36

vitaliian
так я ж кажу лівий берег Києва,
не якийсь там печерськ
живу теж на лівому, новий жк, правда, в одного сусіда порш макан, в іншого x5, в іншого тесла, ну там ще рав4, пежо 3008 тим вже нікого не здивуєш
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:46

  rorandak написав:vitaliian
так я ж кажу лівий берег Києва,
не якийсь там печерськ
живу теж на лівому, новий жк, правда, в одного сусіда порш макан, в іншого x5, в іншого тесла, ну там ще рав4, пежо 3008 тим вже нікого не здивуєш

Дуже скоро виробники нафти увесь цей автопарк здивують цінами на нафту.

Ще рік тому пророкував Світову Енергетичну Кризу. Вона наближається.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:50

  Zebra написав:
  rorandak написав:vitaliian
так я ж кажу лівий берег Києва,
не якийсь там печерськ
живу теж на лівому, новий жк, правда, в одного сусіда порш макан, в іншого x5, в іншого тесла, ну там ще рав4, пежо 3008 тим вже нікого не здивуєш

Дуже скоро виробники нафти увесь цей автопарк здивують цінами на нафту.

Ще рік тому пророкував Світову Енергетичну Кризу. Вона наближається.


та хотілося б, бо пробки задовбали :roll:
rorandak
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:56

rorandak чтобы вообще вся периферия в Киев переехала? Каждый кризис только усиливает миграцию понаехов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:59

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................29.09.2021............30.09.2021
дата розрахунку................28.09.2021.............29.09.2021
Євро...................................31,0335..................30,981...-0.17%
Долар США........................26,5698..................26,576...+0.02%
После полудня доллар прибавил еще четверть копейки.

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же опустились на полкопейки. Этого малого движения вниз хватило НБУ для планового пополнения закромов. После этого развернулись и уверенно пошли вверх, прибавив за час 4 копейки. Снова развернувшись, плавно опустились на копейку и надолго уравновесились.
В мире доллар с утра опять вырос, снова обновив максимум с начала года.
Справочный курс встретили котировками 26.5650 - 26.5850, что на 2.5 копейки выше открытия.
Перед обедом опустились на 1.5 копейки. После обеда резво выросли на 3.5 копейки и снова уравновесились. К 15-30 на копейку опустились.
Послеобеденный подскок совпал по времени с очередным этапом роста доллара в мире.
Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.5950. За день выросли на 4 копейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
По свидетельствам участников торгов, сессия проходила очень активно, участников было много. По всей видимости, это и обусловило весьма скромную динамику.

Этот день в истории:
2020 - 28.2989 (-1) -172
2019 - 24.0828 (-10) +249

2018 - 28.2699 (-3)
2017 - 26.5785 (+5)
Сибарит
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