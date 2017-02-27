Hotab написав: Я несколько кубиков газа купил по 7.70 у UPG.
Ого, це вже новий рівень, казки про валюту закінчились, почались про пальне. Зазвичай талони діють 3 місяці, якщо через програми в телефоні, то ви напевне комусь свій телефон подарували з паролями і прив'язкою до гуглаккаунту?)) Щоб хтось вибрав той газ?
фз, свистит или нет. С одной стороны у UPG топливо в приложении не бессрочное, как он пишет. Но с другой стороны срок действия талонов - 6 месяцев от последней транзакции. Поэтому, если каждые 5 месяцев покупать топливо или заправляться, то топливо в приложении становится бессрочным. Я сам последний дешевый газ от UPG довыбрал весной 2021 года, но я мало ездил и заправлялся еще много где.
vitaliian написав:Какая вы говорите средняя зарплата? Откуда тогда Эти долги.
И это ещё газ был по льготным ценам. А не па 27 как в Европе.
Якби все було шоколадно, то не писали б цілими днями переможні виспіви, де на тлі занедбаних Китаю і Німеччини Україна виглядає настільки привабливо що черга стоїть з інвесторів, а пересічний це "інше".
Київ це щось окреме. Реєстр боржників то всеукраїнський, а держстата кийовська. Два різних всесвіти.
flyman так в Києві не дуже віриться в зубожіння, особоливо коли влітку зрозумів, що попасти ввечері в чорноморку без запису на терасу (а там вона місць на 200) не вийде, і це лівий берег в будній день, і як у тих усіх устриці лізуть до рота (включно зі мною), коли наш народ так страждає
Востаннє редагувалось rorandak в Сер 29 вер, 2021 14:34, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian так я ж кажу лівий берег Києва, не якийсь там печерськ живу теж на лівому, новий жк, правда, в одного сусіда порш макан, в іншого x5, в іншого тесла, ну там ще рав4, пежо 3008 тим вже нікого не здивуєш
rorandak написав:vitaliian так я ж кажу лівий берег Києва, не якийсь там печерськ живу теж на лівому, новий жк, правда, в одного сусіда порш макан, в іншого x5, в іншого тесла, ну там ще рав4, пежо 3008 тим вже нікого не здивуєш
Дуже скоро виробники нафти увесь цей автопарк здивують цінами на нафту.
Ще рік тому пророкував Світову Енергетичну Кризу. Вона наближається.
rorandak написав:vitaliian так я ж кажу лівий берег Києва, не якийсь там печерськ живу теж на лівому, новий жк, правда, в одного сусіда порш макан, в іншого x5, в іншого тесла, ну там ще рав4, пежо 3008 тим вже нікого не здивуєш
Дуже скоро виробники нафти увесь цей автопарк здивують цінами на нафту.
Ще рік тому пророкував Світову Енергетичну Кризу. Вона наближається.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................29.09.2021............30.09.2021 дата розрахунку................28.09.2021.............29.09.2021 Євро...................................31,0335..................30,981...-0.17% Долар США........................26,5698..................26,576...+0.02% После полудня доллар прибавил еще четверть копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же опустились на полкопейки. Этого малого движения вниз хватило НБУ для планового пополнения закромов. После этого развернулись и уверенно пошли вверх, прибавив за час 4 копейки. Снова развернувшись, плавно опустились на копейку и надолго уравновесились. В мире доллар с утра опять вырос, снова обновив максимум с начала года. Справочный курс встретили котировками 26.5650 - 26.5850, что на 2.5 копейки выше открытия. Перед обедом опустились на 1.5 копейки. После обеда резво выросли на 3.5 копейки и снова уравновесились. К 15-30 на копейку опустились. Послеобеденный подскок совпал по времени с очередным этапом роста доллара в мире. Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.5950. За день выросли на 4 копейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. По свидетельствам участников торгов, сессия проходила очень активно, участников было много. По всей видимости, это и обусловило весьма скромную динамику.
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