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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8336833783388339

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 170
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
29%
50
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:01

  vitaliian написав:rorandak чтобы вообще вся периферия в Киев переехала? Каждый кризис только усиливает миграцию понаехов.

Ага, знову пересічний винуватий, що хоче їсти ...
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:29


В ЕС подняли вопрос об отмене безвиза - СМИ


В Евросоюзе обсуждают возможность отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Об этом сообщает Радио Свобода.

Данный вопрос подняли, по данным издания, из-за частых нарушений, поскольку граждане этих стран пользуются безвизом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.

Отмечается, что соответсвующий документ был выпущен 27 сентября во время поездки президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.

Согласно ему, Германия, Франция и Италия разочаровались из-за частых злоупотреблений безвизом со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

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