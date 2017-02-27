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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8334833583368337

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:якщо через програми в телефоні, то ви напевне комусь свій телефон

Услуга смена номера. В UPG за 10 минут отдал свой аккаунт этой программы другому человеку. А он там ещё и ФИО сменил. Служба поддержки конечно поинтересовалась, не кража ли. Но все ок, аккаунт у другого чела сейчас. И да, срок там бессрочный.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
29.09.2021..................26,5736
Доллар прибавил менее половины копейки.

МКГ*............7.2913............7.2930...........+0.02%
Точно следуем в фарватере доллара.

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же опустились на полкопейки. Этого малого движения вниз хватило НБУ для планового пополнения закромов. После этого развернулись и уверенно пошли вверх, прибавив за час 4 копейки. Снова развернувшись, плавно опустились на копейку и надолго уравновесились.
В мире доллар с утра опять вырос, снова обновив максимум с начала года.
Справочный курс встретили котировками 26.5650 - 26.5850, что на 2.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера купил 5 млн. Второй выход только напугал.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет перетока в казначейство и очень скромного роста объема суточных сертификатов. Поступления были только за счет инкассации.

В понедельник объем МБ уменьшился с 550 до 448 млн. Чистый спрос составил 443 млн. Клиентское предложение выросло и почти догнало сократившийся спрос, а по оперативным сделкам и перегнало.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:28

26.60-26.63/26.65-26.67
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 12:24

  Hotab написав:
  Blekster написав:А ресурсы не за бумажки покупаются?)

Тут вопрос длительности периода дорогой нефти. Если год это продлится, то можно купить . Но если к весне все сдуется, то...
А сейчас в растерянности.


Думаю, что до НГ нефть еще подорожает, а к весне цены если и опустятся то незначительно, вообще в блищайшие годы углеводороды дешевыми уже не будут.
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 13:32

  somilitark написав:
  Hotab написав:
Я несколько кубиков газа купил по 7.70 у UPG.

Ого, це вже новий рівень, казки про валюту закінчились, почались про пальне.
Зазвичай талони діють 3 місяці, якщо через програми в телефоні, то ви напевне комусь свій телефон подарували з паролями і прив'язкою до гуглаккаунту?)) Щоб хтось вибрав той газ?

фз, свистит или нет. С одной стороны у UPG топливо в приложении не бессрочное, как он пишет. Но с другой стороны срок действия талонов - 6 месяцев от последней транзакции. Поэтому, если каждые 5 месяцев покупать топливо или заправляться, то топливо в приложении становится бессрочным. Я сам последний дешевый газ от UPG довыбрал весной 2021 года, но я мало ездил и заправлялся еще много где.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:06

Онлайн обмен.
Банк Полтава покупает по 26.60 (как и ПОВы в Харькове)
Банк Кредобанк продает по 26.5895 (местный рекорд)
В Банке Львов спред - 4 коп. (26.57 - 26.61).
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:59

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................29.09.2021............30.09.2021
дата розрахунку................28.09.2021.............29.09.2021
Євро...................................31,0335..................30,981...-0.17%
Долар США........................26,5698..................26,576...+0.02%
После полудня доллар прибавил еще четверть копейки.

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Сразу же опустились на полкопейки. Этого малого движения вниз хватило НБУ для планового пополнения закромов. После этого развернулись и уверенно пошли вверх, прибавив за час 4 копейки. Снова развернувшись, плавно опустились на копейку и надолго уравновесились.
В мире доллар с утра опять вырос, снова обновив максимум с начала года.
Справочный курс встретили котировками 26.5650 - 26.5850, что на 2.5 копейки выше открытия.
Перед обедом опустились на 1.5 копейки. После обеда резво выросли на 3.5 копейки и снова уравновесились. К 15-30 на копейку опустились.
Послеобеденный подскок совпал по времени с очередным этапом роста доллара в мире.
Официальный курс встретили котировками 26.5750 - 26.5950. За день выросли на 4 копейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
По свидетельствам участников торгов, сессия проходила очень активно, участников было много. По всей видимости, это и обусловило весьма скромную динамику.

Этот день в истории:
2020 - 28.2989 (-1) -172
2019 - 24.0828 (-10) +249

2018 - 28.2699 (-3)
2017 - 26.5785 (+5)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 17:16

Межбанк: что происходит с валютой в конце месяца

Среда была очень активным днем на валютном рынке и даже удивила своими объемами. По Bloomberg еще до формального закрытия торгов с датой валютирования 29 сентября сумма сделок превысила $225 млн. Чувствовалось, что все клиенты решили не оставлять свои основные сделки по завершению месяца и квартала на завтра, а проводили их сегодня.

В самом начале активной сессии Нацбанк вышел со своими стандартными покупками $5 млн и закрыв эту сумму по 26,54 гривны – больше на рынок не выходил.

Это особо и не требовалось. Несмотря на значительное число сделок и напряжение на межбанке – в итоге, все покупатели и продавцы достаточно быстро находили компромисс по курсу и без вмешательства регулятора. За день доллар подорожал на 3,5 копейки до 26,575/26,595 гривен, а евро даже подешевел до 30,9306/30,9512 гривен к концу дня. Евровалюта традиционно больше реагировала на изменения на международных площадках, где она подешевела до 1,1623 доллара, нежели на сам расклад спроса и предложения на украинском межбанке.

Ход торгов:

В самом начале сессии спрос превышал предложение и доллар вырос с утренних 26,54/26,56 до 26,57/26,59 гривен к 11 часам. Когда котировки начали чуть проседать за счет роста предложения – НБУ выкупил свои $5 млн по 26,54 гривны и ушел с рынка. Этого сегодня было достаточно, чтобы окончательно расшевелить и покупателей, и продавцов.

К обеду котировки снизились до 26,55/26,57 гривен за доллар, а после обеда достаточно быстро выросли до 26,58/26,60 гривен за счет крупных покупателей, которые закрывали свои операции по месяцу. Завершилась сессия уровнем 26,575/26,595 гривен за доллар, что устроило всех клиентов.

Главные события 29 сентября на валютном рынке:

Доллар вырос на 3,5 копейки до 26,575/26,595 гривен, а евро просел на 5 копеек – до 30,9306/30,9512 гривен.

Нацбанк сегодня один раз выходил на рынок и купил $5 млн по 26,54 гривны.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,5736 гривен за доллар, а официальный курс на 30 сентября 2021 года установлен на уровне 26,576 гривен за доллар.

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Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrey_spec написав:С одной стороны у UPG топливо в приложении не бессрочное, как он пишет. Но с другой стороны срок действия талонов - 6 месяцев от последней транзакции.



Сначала докупал газ через полгода по 5л, потом вроде прозевал. Ничего не произошло, топливо осталось. Правда как-то на трассе на ходу купил бенза немного и через полчаса залил его. Может это продлило. Но по факту в приложухе все висело прекрасно в литрах.
Сейчас скан не сделаю, не пускает уже меня.
  andrey_spec написав:фз, свистит или нет

За исключением little white lies, не вру никогда.
Сомик просто сам лживое существо, потому к себе примеряет.
Hotab
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