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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8335833683378338

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:35

И снова о Китае...

Неожиданно для самих себя под давлением проблем Evergrande (который, к слову, допустил сегодня повторный технический дефолт) инвесторы начали разбираться, а куда же, собственно, они вкладывали, и соответствует ли получаемая доходность уровню риска.

Голдман докопался до того, что, оказывается, один только транспортный лизинговый долг муниципалитетов превышает 50% ВВП Поднебесной. Вот нежданчик - как гром средь ясного неба

China Hidden Local Government Debt Is Half of GDP, Goldman Says
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ldman-says

А Банк межнародных расчетов обнаружил, что корпоративный долг выше 150% ВВП - это большая проблема, и капитал привлекать нужно было с помощью IPO, а не рынка бондов. Раньше, конечно, об этом тоже никто не знал :)

Зображення

Что тут сказать... вспоминается шутка "на третьи сутки Зоркий Глаз обнаружил, что у дома нет одной стены". И смешно, и грустно. Грусто, потому что непонятны последствия, а смешно, потому что наличие стольких регуляторов, рейтинговых агентств и инвестиционных аналитиков бессильно против жадности. Хотя вспоминая, сколько клекота политиканов было в 2008-м после банкротства Лемана и в 2015-м после дефолта Греции, единственным правильным вопросом будет "ДОКОЛЕ?" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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  #<1 ... 8335833683378338
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