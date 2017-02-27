Неожиданно для самих себя под давлением проблем Evergrande (который, к слову, допустил сегодня повторный технический дефолт) инвесторы начали разбираться, а куда же, собственно, они вкладывали, и соответствует ли получаемая доходность уровню риска.
Голдман докопался до того, что, оказывается, один только транспортный лизинговый долг муниципалитетов превышает 50% ВВП Поднебесной ($8,2 трлн, Карл). Вот нежданчик - как гром средь ясного неба China Hidden Local Government Debt Is Half of GDP, Goldman Says https://www.bloomberg.com/news/articles ... ldman-says
А Банк межнародных расчетов обнаружил, что корпоративный долг выше 150% ВВП - это большая проблема, и капитал привлекать нужно было с помощью IPO, а не рынка бондов. Раньше, конечно, об этом тоже никто не знал
Что тут сказать... вспоминается шутка "на третьи сутки Зоркий Глаз обнаружил, что у дома нет одной стены". И смешно, и грустно. Грусто, потому что непонятны последствия, а смешно, потому что наличие стольких регуляторов, рейтинговых агентств и инвестиционных аналитиков бессильно против жадности. Хотя вспоминая, сколько клекота политиканов было в 2008-м после банкротства Лемана и в 2015-м после дефолта Греции, единственным правильным вопросом будет "ДОКОЛЕ?"
Denik написав:Тим часом оновилися дані з експорту зерна. https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna Результат - 13,1 млн.т. Випередження відносно минулого року зросло з 11 до 13% - 1,7 млн.т.
Тут вряд ли об успехе. Скорее о сбросе слегка геморного вложения. Сбросил по сути знакомому. И удалось это после этак полугода вялых попыток незнакомым людям в сети. Начинал тогда с 10 грн, кому отдать. По мере взлета цен решил подождать и вот.