Додано: Сер 29 вер, 2021 20:35

Неожиданно для самих себя под давлением проблем Evergrande (который, к слову, допустил сегодня повторный технический дефолт) инвесторы начали разбираться, а куда же, собственно, они вкладывали, и соответствует ли получаемая доходность уровню риска.Голдман докопался до того, что, оказывается, один только транспортный лизинговый долг муниципалитетов превышает 50% ВВП Поднебесной ($8,2 трлн, Карл). Вот нежданчик - как гром средь ясного небаА Банк межнародных расчетов обнаружил, что корпоративный долг выше 150% ВВП - это большая проблема, и капитал привлекать нужно было с помощью IPO, а не рынка бондов. Раньше, конечно, об этом тоже никто не зналЧто тут сказать... вспоминается шутка "на третьи сутки Зоркий Глаз обнаружил, что у дома нет одной стены". И смешно, и грустно. Грусто, потому что непонятны последствия, а смешно, потому что наличие стольких регуляторов, рейтинговых агентств и инвестиционных аналитиков бессильно против жадности. Хотя вспоминая, сколько клекота политиканов было в 2008-м после банкротства Лемана и в 2015-м после дефолта Греции, единственным правильным вопросом будет "ДОКОЛЕ?"