Неожиданно для самих себя под давлением проблем Evergrande (который, к слову, допустил сегодня повторный технический дефолт) инвесторы начали разбираться, а куда же, собственно, они вкладывали, и соответствует ли получаемая доходность уровню риска.
Голдман докопался до того, что, оказывается, один только транспортный лизинговый долг муниципалитетов превышает 50% ВВП Поднебесной ($8,2 трлн, Карл). Вот нежданчик - как гром средь ясного неба China Hidden Local Government Debt Is Half of GDP, Goldman Says https://www.bloomberg.com/news/articles ... ldman-says
А Банк межнародных расчетов обнаружил, что корпоративный долг выше 150% ВВП - это большая проблема, и капитал привлекать нужно было с помощью IPO, а не рынка бондов. Раньше, конечно, об этом тоже никто не знал
Что тут сказать... вспоминается шутка "на третьи сутки Зоркий Глаз обнаружил, что у дома нет одной стены". И смешно, и грустно. Грусто, потому что непонятны последствия, а смешно, потому что наличие стольких регуляторов, рейтинговых агентств и инвестиционных аналитиков бессильно против жадности. Хотя вспоминая, сколько клекота политиканов было в 2008-м после банкротства Лемана и в 2015-м после дефолта Греции, единственным правильным вопросом будет "ДОКОЛЕ?"
Denik написав:Тим часом оновилися дані з експорту зерна. https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna Результат - 13,1 млн.т. Випередження відносно минулого року зросло з 11 до 13% - 1,7 млн.т.
Тут вряд ли об успехе. Скорее о сбросе слегка геморного вложения. Сбросил по сути знакомому. И удалось это после этак полугода вялых попыток незнакомым людям в сети. Начинал тогда с 10 грн, кому отдать. По мере взлета цен решил подождать и вот.
Hotab написав:За исключением little white lies, не вру никогда. Сомик просто сам лживое существо, потому к себе примеряет.
На форуме все успешные, а по жизни в дырявых носках ходят и скидочки в АТБ высматривают
А что, в вашей вселенной, покупка чего либо по скидке четкий признак нищебродства? Вы наверное покупки совершаете по принципу как в том анекдоте из 90-х про галстук в магазине за углом?
Покупка чего либо со скидкой - не признак нищебродства. Высматривание скидок, отслеживание их, мысли о них - признак. Кстати, в очередной раз напоминаю, ЧТО НИЩЕБРОД <> БЕДНЫЙ, НИЩИЙ. Нищебродом может быть и миллионер.
Доллар решительно растет относительно Евро. Гривня решительно растет относительно доллара, а относительно Евро и подавно. Дежавю. 2019-й. Вот только не пойму (не экономист ни разу) - за счет чего будет обеспечиваться выплаты по растущим ставкам ОВГЗ при ревальвирующей гривне?
drevlyanin написав: А что, в вашей вселенной, покупка чего либо по скидке четкий признак нищебродства? Вы наверное покупки совершаете по принципу как в том анекдоте из 90-х про галстук в магазине за углом?
Покупка чего либо со скидкой - не признак нищебродства. Высматривание скидок, отслеживание их, мысли о них - признак. Кстати, в очередной раз напоминаю, ЧТО НИЩЕБРОД <> БЕДНЫЙ, НИЩИЙ. Нищебродом может быть и миллионер.
Да уж, тот анекдотец живее всех живых Имидж-фсе! Т.е. по вашему выходит, что не нищеброд может совершить покупку товара со скидкой лишь случайно, ну типа не повезло, все остально уже высматривание-правильно?