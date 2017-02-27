Додано: Сер 29 вер, 2021 23:15

drevlyanin написав:

Да уж, тот анекдотец живее всех живых Имидж-фсе!

Т.е. по вашему выходит, что не нищеброд может совершить покупку товара со скидкой лишь случайно, ну типа не повезло, все остально уже высматривание-правильно? Да уж, тот анекдотец живее всех живыхИмидж-фсе!Т.е. по вашему выходит, чтоможет совершить покупку товара со скидкой лишь случайно, ну типа не повезло, все остально уже высматривание-правильно?

Причем тут имидж и анекдотец?Придется на примерах, раз так не понятно.1. Человек решил купить машину в салоне. Узнал о скидках в двух салонах. Поторговался. Купил в том, где дали больше скидку. Не нищеброд.2. Человек хотел SUV, но купил седан, так на него скидка была больше. Нищеброд.3. Человек зашел в АТБ (плохой пример), зашел в "Сильпо". У него список продуктов, которые он хочет купить. По списку и покупает, не думая о том, есть скидка или нет. Попадется что-то со скидкой из списка - хорошо. Ну или, к примеру хочет купить пиво или вино. К примеру, любит итальянские вина. И вот стоят 10 разных кьянти, а одно, которое ему уже понравилось или еще не пробовал - со скидкой. Взял его. Не нищеброд. Просто рациональный подход.4. Человек хочет купить картошку, но на нее на прошлой неделе была скидка, а сейчас нет. Человек не покупает, остается без картошки. Нищеброд.5. Человек читает в газете, что в каком-то магазине скидка на что то, и несется туда. И берет этого что-то побольше, с запасом. Ну и вообще следит за скидками на продукты, тратит на это оьтслеживание время. И покупает только со скидкой. То, что может и не особо нужно. Нищеброд.