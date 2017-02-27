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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8337833883398340>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:04

  flyman написав:
  bred написав:edgar_po, а далі почнуть імпортувати

а що там з газом? яка ціна, штуцер нікому непотрібних?
грітись будем сушеними кізяками?


Злой ты, недобрый (с) Почему нельзя просто взять и заплатить 32 грн за куб? Сережа Фурса говорит, что даже 35 "будет нормально"

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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:15

  drevlyanin написав:
Да уж, тот анекдотец живее всех живых :lol: Имидж-фсе!
Т.е. по вашему выходит, что не нищеброд может совершить покупку товара со скидкой лишь случайно, ну типа не повезло, все остально уже высматривание-правильно?


Причем тут имидж и анекдотец?
Придется на примерах, раз так не понятно.
1. Человек решил купить машину в салоне. Узнал о скидках в двух салонах. Поторговался. Купил в том, где дали больше скидку. Не нищеброд.
2. Человек хотел SUV, но купил седан, так на него скидка была больше. Нищеброд.
3. Человек зашел в АТБ (плохой пример), зашел в "Сильпо". У него список продуктов, которые он хочет купить. По списку и покупает, не думая о том, есть скидка или нет. Попадется что-то со скидкой из списка - хорошо. Ну или, к примеру хочет купить пиво или вино. К примеру, любит итальянские вина. И вот стоят 10 разных кьянти, а одно, которое ему уже понравилось или еще не пробовал - со скидкой. Взял его. Не нищеброд. Просто рациональный подход.
4. Человек хочет купить картошку, но на нее на прошлой неделе была скидка, а сейчас нет. Человек не покупает, остается без картошки. Нищеброд.
5. Человек читает в газете, что в каком-то магазине скидка на что то, и несется туда. И берет этого что-то побольше, с запасом. Ну и вообще следит за скидками на продукты, тратит на это оьтслеживание время. И покупает только со скидкой. То, что может и не особо нужно. Нищеброд.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:17

  flyman написав:
  bred написав:edgar_po, а далі почнуть імпортувати

а що там з газом? яка ціна, штуцер нікому непотрібних?
грітись будем сушеними кізяками?


Звідкі стільки кізяків візьметься? Ви багато корів бачили останнім часом в околицях свого цоколя чи деінде? :mrgreen:
п.с. Думаєте в Європі хтось реально купує ВЕСЬ необхідний обсяг газу по цій ціні? Не один реальний бізнес на сьогодні такий прайс не потягне. Докуповують може 5-10% необхідного, все інше-по довгостроковим контрактам і по зовсім іншій ціні. А в кого таких контрактів нема-то хто ж їм лікар? :cry:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Причем тут имидж и анекдотец?

Ещё ситуация:
Человек покупает молоко (сливки в кофе) каждый день. Скидки на него сегодня на "Яготынське", завтра на "Простоквашино" и так по кругу. Если брать всегда то,что по скидке, потому что качество там одинаковое (его нет..качество в домашнем, но то отдельная история) - это нищеброд?)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:29

  kluychkooleg написав:
  drevlyanin написав:
Да уж, тот анекдотец живее всех живых :lol: Имидж-фсе!
Т.е. по вашему выходит, что не нищеброд может совершить покупку товара со скидкой лишь случайно, ну типа не повезло, все остально уже высматривание-правильно?


Причем тут имидж и анекдотец?
Придется на примерах, раз так не понятно.
1. Человек решил купить машину в салоне. Узнал о скидках в двух салонах. Поторговался. Купил в том, где дали больше скидку. Не нищеброд.
2. Человек хотел SUV, но купил седан, так на него скидка была больше. Нищеброд.
3. Человек зашел в АТБ (плохой пример), зашел в "Сильпо". У него список продуктов, которые он хочет купить. По списку и покупает, не думая о том, есть скидка или нет. Попадется что-то со скидкой из списка - хорошо. Ну или, к примеру хочет купить пиво или вино. К примеру, любит итальянские вина. И вот стоят 10 разных кьянти, а одно, которое ему уже понравилось или еще не пробовал - со скидкой. Взял его. Не нищеброд. Просто рациональный подход.
4. Человек хочет купить картошку, но на нее на прошлой неделе была скидка, а сейчас нет. Человек не покупает, остается без картошки. Нищеброд.
5. Человек читает в газете, что в каком-то магазине скидка на что то, и несется туда. И берет этого что-то побольше, с запасом. Ну и вообще следит за скидками на продукты, тратит на это оьтслеживание время. И покупает только со скидкой. То, что может и не особо нужно. Нищеброд.


Какие то фантазийные у вас примеры. И что, знакомы с людьми, которые реально так постоянно делают? В смысле адекватные, без психологических отклонений?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  drevlyanin написав:Какие то фантазийные у вас примеры.

Вовсе нет. В селах люди живут всей семьёй на 10 т. грн, и потому ждут акцию на условное масло в АТБ, едут машиной и тарятся впрок на полгода. Вот же обычное повеление . И это не нищеброды, а самая настоящая нищета. И это печально.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:42

  Hotab написав:
  kluychkooleg написав:Причем тут имидж и анекдотец?

Ещё ситуация:
Человек покупает молоко (сливки в кофе) каждый день. Скидки на него сегодня на "Яготынське", завтра на "Простоквашино" и так по кругу. Если брать всегда то,что по скидке, потому что качество там одинаковое (его нет..качество в домашнем, но то отдельная история) - это нищеброд?)))

Достаточно ориентироваться сколько должна стоить литра молока от наших заводов, или килограмм кондитерки, чтоб сразу понимать - дорого или нет.
Конечно, молоко дороже 25 грн - не беру, лучше по акции, если есть :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Конечно, молоко дороже 25 грн - не беру, лучше по акции, если есть

А если нет, но по акции есть Зиберт, то тогда его. )) (SUV и седан) ))
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:47

  Hotab написав:
  drevlyanin написав:Какие то фантазийные у вас примеры.

Вовсе нет. В селах люди живут всей семьёй на 10 т. грн, и потому ждут акцию на условное масло в АТБ, едут машиной и тарятся впрок на полгода. Вот же обычное повеление . И это не нищеброды, а самая настоящая нищета. И это печально.


Ну это как бы понятная ситуация, но наш собеседник пишет о людях, у которых деньги таки есть, как там он написал:"нищебродом может быть и миллионер".
п.с. Я и сам сливочное масло покупаю на полгода, когда тарюсь на Столичке. Беру правда не самое дешевое, а то которое Масло-закинул ящик в морозилку и не парюсь его покупкой последующие 6 месяцев. Наверное тоже немножко нищеброд. 8)
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:50

  Hotab написав:
  Zebra написав:Конечно, молоко дороже 25 грн - не беру, лучше по акции, если есть

А если нет, но по акции есть Зиберт, то тогда его. )) (SUV и седан) ))

Вообще говоря АТБ, да и вообще все супермаркеты торгуют глутаматом натрия и пальмовым маслом в разных обертках. Нет выбора продукции дороже, но без этой каки. А ездить куда то в какие то "здоровые" точки, типа закупаться, это быстро надоедает, и с кирпичным настроением заходишь в АТБ и покупаешь всю эту химию снова и снова.
Zebra
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