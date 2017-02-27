drevlyanin написав: Да уж, тот анекдотец живее всех живых Имидж-фсе! Т.е. по вашему выходит, что не нищеброд может совершить покупку товара со скидкой лишь случайно, ну типа не повезло, все остально уже высматривание-правильно?
Причем тут имидж и анекдотец? Придется на примерах, раз так не понятно. 1. Человек решил купить машину в салоне. Узнал о скидках в двух салонах. Поторговался. Купил в том, где дали больше скидку. Не нищеброд. 2. Человек хотел SUV, но купил седан, так на него скидка была больше. Нищеброд. 3. Человек зашел в АТБ (плохой пример), зашел в "Сильпо". У него список продуктов, которые он хочет купить. По списку и покупает, не думая о том, есть скидка или нет. Попадется что-то со скидкой из списка - хорошо. Ну или, к примеру хочет купить пиво или вино. К примеру, любит итальянские вина. И вот стоят 10 разных кьянти, а одно, которое ему уже понравилось или еще не пробовал - со скидкой. Взял его. Не нищеброд. Просто рациональный подход. 4. Человек хочет купить картошку, но на нее на прошлой неделе была скидка, а сейчас нет. Человек не покупает, остается без картошки. Нищеброд. 5. Человек читает в газете, что в каком-то магазине скидка на что то, и несется туда. И берет этого что-то побольше, с запасом. Ну и вообще следит за скидками на продукты, тратит на это оьтслеживание время. И покупает только со скидкой. То, что может и не особо нужно. Нищеброд.
а що там з газом? яка ціна, штуцер нікому непотрібних? грітись будем сушеними кізяками?
Звідкі стільки кізяків візьметься? Ви багато корів бачили останнім часом в околицях свого цоколя чи деінде? п.с. Думаєте в Європі хтось реально купує ВЕСЬ необхідний обсяг газу по цій ціні? Не один реальний бізнес на сьогодні такий прайс не потягне. Докуповують може 5-10% необхідного, все інше-по довгостроковим контрактам і по зовсім іншій ціні. А в кого таких контрактів нема-то хто ж їм лікар?
kluychkooleg написав:Причем тут имидж и анекдотец?
Ещё ситуация: Человек покупает молоко (сливки в кофе) каждый день. Скидки на него сегодня на "Яготынське", завтра на "Простоквашино" и так по кругу. Если брать всегда то,что по скидке, потому что качество там одинаковое (его нет..качество в домашнем, но то отдельная история) - это нищеброд?)))
drevlyanin написав: Да уж, тот анекдотец живее всех живых Имидж-фсе! Т.е. по вашему выходит, что не нищеброд может совершить покупку товара со скидкой лишь случайно, ну типа не повезло, все остально уже высматривание-правильно?
Причем тут имидж и анекдотец? Придется на примерах, раз так не понятно. 1. Человек решил купить машину в салоне. Узнал о скидках в двух салонах. Поторговался. Купил в том, где дали больше скидку. Не нищеброд. 2. Человек хотел SUV, но купил седан, так на него скидка была больше. Нищеброд. 3. Человек зашел в АТБ (плохой пример), зашел в "Сильпо". У него список продуктов, которые он хочет купить. По списку и покупает, не думая о том, есть скидка или нет. Попадется что-то со скидкой из списка - хорошо. Ну или, к примеру хочет купить пиво или вино. К примеру, любит итальянские вина. И вот стоят 10 разных кьянти, а одно, которое ему уже понравилось или еще не пробовал - со скидкой. Взял его. Не нищеброд. Просто рациональный подход. 4. Человек хочет купить картошку, но на нее на прошлой неделе была скидка, а сейчас нет. Человек не покупает, остается без картошки. Нищеброд. 5. Человек читает в газете, что в каком-то магазине скидка на что то, и несется туда. И берет этого что-то побольше, с запасом. Ну и вообще следит за скидками на продукты, тратит на это оьтслеживание время. И покупает только со скидкой. То, что может и не особо нужно. Нищеброд.
Какие то фантазийные у вас примеры. И что, знакомы с людьми, которые реально так постоянно делают? В смысле адекватные, без психологических отклонений?
drevlyanin написав:Какие то фантазийные у вас примеры.
Вовсе нет. В селах люди живут всей семьёй на 10 т. грн, и потому ждут акцию на условное масло в АТБ, едут машиной и тарятся впрок на полгода. Вот же обычное повеление . И это не нищеброды, а самая настоящая нищета. И это печально.
kluychkooleg написав:Причем тут имидж и анекдотец?
Ещё ситуация: Человек покупает молоко (сливки в кофе) каждый день. Скидки на него сегодня на "Яготынське", завтра на "Простоквашино" и так по кругу. Если брать всегда то,что по скидке, потому что качество там одинаковое (его нет..качество в домашнем, но то отдельная история) - это нищеброд?)))
Достаточно ориентироваться сколько должна стоить литра молока от наших заводов, или килограмм кондитерки, чтоб сразу понимать - дорого или нет. Конечно, молоко дороже 25 грн - не беру, лучше по акции, если есть
drevlyanin написав:Какие то фантазийные у вас примеры.
Вовсе нет. В селах люди живут всей семьёй на 10 т. грн, и потому ждут акцию на условное масло в АТБ, едут машиной и тарятся впрок на полгода. Вот же обычное повеление . И это не нищеброды, а самая настоящая нищета. И это печально.
Ну это как бы понятная ситуация, но наш собеседник пишет о людях, у которых деньги таки есть, как там он написал:"нищебродом может быть и миллионер". п.с. Я и сам сливочное масло покупаю на полгода, когда тарюсь на Столичке. Беру правда не самое дешевое, а то которое Масло-закинул ящик в морозилку и не парюсь его покупкой последующие 6 месяцев. Наверное тоже немножко нищеброд.
Zebra написав:Конечно, молоко дороже 25 грн - не беру, лучше по акции, если есть
А если нет, но по акции есть Зиберт, то тогда его. )) (SUV и седан) ))
Вообще говоря АТБ, да и вообще все супермаркеты торгуют глутаматом натрия и пальмовым маслом в разных обертках. Нет выбора продукции дороже, но без этой каки. А ездить куда то в какие то "здоровые" точки, типа закупаться, это быстро надоедает, и с кирпичным настроением заходишь в АТБ и покупаешь всю эту химию снова и снова.