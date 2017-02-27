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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8337833883398340

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:52

  drevlyanin написав:
  Hotab написав:
  drevlyanin написав:Какие то фантазийные у вас примеры.

Вовсе нет. В селах люди живут всей семьёй на 10 т. грн, и потому ждут акцию на условное масло в АТБ, едут машиной и тарятся впрок на полгода. Вот же обычное повеление . И это не нищеброды, а самая настоящая нищета. И это печально.


Ну это как бы понятная ситуация, но наш собеседник пишет о людях, у которых деньги таки есть, как там он написал:"нищебродом может быть и миллионер".
п.с. Я и сам сливочное масло покупаю на полгода, когда тарюсь на Столичке. Беру правда не самое дешевое, а то которое Масло-закинул ящик в морозилку и не парюсь его покупкой последующие 6 месяцев. Наверное тоже немножко нищеброд. 8)

Масло стратегический продукт. Подходит для каш и бутербродов, всяких вермишелей и пельменей. Маслом можно насытиться.
Если в холодильнике нет куска масла - дела плохи.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 01:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На неделе начал откуп $ (не призыв к действиям, просто поделился)

Исходные данные всё в грн:
50% нал, 50% на текущих счетах под 7-9%

расходую нал, пока не закончится
10% по 26,65
10% по 26,5

Остальное или в товар или опять же валюта ("под матрас" или с последующей покупкой товара) в ближайший месяц-полтора

Мировая финансово-экономическая движуха очень нервирует, а времени вникнуть, как раньше, для каких-то вменяемых действий со своими двумя копейками - нету
Corpocrator
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  #<1 ... 8337833883398340
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