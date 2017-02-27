drevlyanin написав:Какие то фантазийные у вас примеры.
Вовсе нет. В селах люди живут всей семьёй на 10 т. грн, и потому ждут акцию на условное масло в АТБ, едут машиной и тарятся впрок на полгода. Вот же обычное повеление . И это не нищеброды, а самая настоящая нищета. И это печально.
Ну это как бы понятная ситуация, но наш собеседник пишет о людях, у которых деньги таки есть, как там он написал:"нищебродом может быть и миллионер". п.с. Я и сам сливочное масло покупаю на полгода, когда тарюсь на Столичке. Беру правда не самое дешевое, а то которое Масло-закинул ящик в морозилку и не парюсь его покупкой последующие 6 месяцев. Наверное тоже немножко нищеброд.
Масло стратегический продукт. Подходит для каш и бутербродов, всяких вермишелей и пельменей. Маслом можно насытиться. Если в холодильнике нет куска масла - дела плохи.