Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 20:55
Denik написав:
Тим часом оновилися дані з експорту зерна.
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo
... a-boroshna
Результат - 13,1 млн.т. Випередження відносно минулого року зросло з 11 до 13% - 1,7 млн.т.
Знову оновились дані. Експорт 13,6 млн.т., Випередження - 1,833 млн.т. або 13,5%.
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
За допомогою цього і ревальвуємо потроху.
Denik
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:29
Denik написав:
Знову оновились дані. Експорт 13,6 млн.т.
По вашим даним залишилося приблизно стільки ж на експорт, це ще на 1,5 місяці максимум, а далі ?
edgar_po
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:41
edgar_po, а далі почнуть імпортувати
bred
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Додано: Сер 29 вер, 2021 22:49
Доллар решительно растет относительно Евро.
Гривня решительно растет относительно доллара, а относительно Евро и подавно. Дежавю. 2019-й. Вот только не пойму (не экономист ни разу) - за счет чего будет обеспечиваться выплаты по растущим ставкам ОВГЗ при ревальвирующей гривне?
kluychkooleg
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Додано: Сер 29 вер, 2021 22:54
bred написав: edgar_po
, а далі почнуть імпортувати
а що там з газом? яка ціна, штуцер нікому непотрібних?
грітись будем сушеними кізяками?
flyman
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Додано: Сер 29 вер, 2021 23:04
flyman написав: bred написав: edgar_po
, а далі почнуть імпортувати
а що там з газом? яка ціна, штуцер нікому непотрібних?
грітись будем сушеними кізяками?
Злой ты, недобрый (с) Почему нельзя просто взять и заплатить 32 грн за куб? Сережа Фурса говорит, что даже 35 "будет нормально"
zРадио
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Додано: Сер 29 вер, 2021 23:17
flyman написав: bred написав: edgar_po
, а далі почнуть імпортувати
а що там з газом? яка ціна, штуцер нікому непотрібних?
грітись будем сушеними кізяками?
Звідкі стільки кізяків візьметься? Ви багато корів бачили останнім часом в околицях свого цоколя чи деінде?
п.с. Думаєте в Європі хтось реально купує ВЕСЬ необхідний обсяг газу по цій ціні? Не один реальний бізнес на сьогодні такий прайс не потягне. Докуповують може 5-10% необхідного, все інше-по довгостроковим контрактам і по зовсім іншій ціні. А в кого таких контрактів нема-то хто ж їм лікар?
drevlyanin
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Додано: Чет 30 вер, 2021 01:17
На неделе начал откуп $ (не призыв к действиям, просто поделился)
Исходные данные всё в грн: 50% нал, 50% на текущих счетах под 7-9% расходую нал, пока не закончится 10% по 26,65 10% по 26,5 Остальное или в товар или опять же валюта ("под матрас" или с последующей покупкой товара) в ближайший месяц-полтора Мировая финансово-экономическая движуха очень нервирует, а времени вникнуть, как раньше, для каких-то вменяемых действий со своими двумя копейками - нету
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Додано: Чет 30 вер, 2021 07:46
Мизантрóп
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