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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8336833783388339>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Тим часом оновилися дані з експорту зерна.
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
Результат - 13,1 млн.т. Випередження відносно минулого року зросло з 11 до 13% - 1,7 млн.т.

Знову оновились дані. Експорт 13,6 млн.т., Випередження - 1,833 млн.т. або 13,5%.
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
За допомогою цього і ревальвуємо потроху.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Знову оновились дані. Експорт 13,6 млн.т.

По вашим даним залишилося приблизно стільки ж на експорт, це ще на 1,5 місяці максимум, а далі ?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:41

edgar_po, а далі почнуть імпортувати
bred
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 22:49

Доллар решительно растет относительно Евро.
Гривня решительно растет относительно доллара, а относительно Евро и подавно.
Дежавю. 2019-й.
Вот только не пойму (не экономист ни разу) - за счет чего будет обеспечиваться выплаты по растущим ставкам ОВГЗ при ревальвирующей гривне?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 22:54

  bred написав:edgar_po, а далі почнуть імпортувати

а що там з газом? яка ціна, штуцер нікому непотрібних?
грітись будем сушеними кізяками?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:04

  flyman написав:
  bred написав:edgar_po, а далі почнуть імпортувати

а що там з газом? яка ціна, штуцер нікому непотрібних?
грітись будем сушеними кізяками?


Злой ты, недобрый (с) Почему нельзя просто взять и заплатить 32 грн за куб? Сережа Фурса говорит, что даже 35 "будет нормально"

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:17

  flyman написав:
  bred написав:edgar_po, а далі почнуть імпортувати

а що там з газом? яка ціна, штуцер нікому непотрібних?
грітись будем сушеними кізяками?


Звідкі стільки кізяків візьметься? Ви багато корів бачили останнім часом в околицях свого цоколя чи деінде? :mrgreen:
п.с. Думаєте в Європі хтось реально купує ВЕСЬ необхідний обсяг газу по цій ціні? Не один реальний бізнес на сьогодні такий прайс не потягне. Докуповують може 5-10% необхідного, все інше-по довгостроковим контрактам і по зовсім іншій ціні. А в кого таких контрактів нема-то хто ж їм лікар? :cry:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 01:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На неделе начал откуп $ (не призыв к действиям, просто поделился)

Исходные данные всё в грн:
50% нал, 50% на текущих счетах под 7-9%

расходую нал, пока не закончится
10% по 26,65
10% по 26,5

Остальное или в товар или опять же валюта ("под матрас" или с последующей покупкой товара) в ближайший месяц-полтора

Мировая финансово-экономическая движуха очень нервирует, а времени вникнуть, как раньше, для каких-то вменяемых действий со своими двумя копейками - нету
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:31

Запахло дефолтом. Не у нас.
https://glavred.info/economics/budet-ka ... 07250.html
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:46

  hxbbgaf написав:Запахло дефолтом. Не у нас.
https://glavred.info/economics/budet-ka ... 07250.html

у них это каждую осень
Мизантрóп
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