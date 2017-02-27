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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8336833783388339

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edgar_po написав:По вашим даним залишилося приблизно стільки ж на експорт, це ще на 1,5 місяці максимум, а далі ?

Експортний потенціал оцінюється в 62-63 млн. т. Після цього має бути непоганий врожай ранніх зернових 2022 року і їх інтенсивний експорт до жовтня 2022 року, а далі дійсно питання.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:33

  Corpocrator написав:На неделе начал откуп $ (не призыв к действиям, просто поделился)

Шо знову?
Ваші брати і сестри вже давно всілись по 27-28 і мовчки чекають. :mrgreen:
А ви якось відстали від зграї, що змусило так довго чекати, щоб вивалити такє одкровення? :)
Я сподіваюсь віртуальні газові страждання по пропану скінчились і сьогодні ми почуємо якійсь більш радикальний обвалізм, чому саме зараз гривня почне падати? Починайте, а то вчора геть було не цікаво, поганенькі ідеї, можна щось більш креативніше?
Щодо аукціону, який пройшов у вівторок.
Ставки 12+, але ринково залучили майже 7 ярдів, це дуже добрий знак, знову у банків прокинувся інтерес до ОВДП, плюс нерези перестали тікати, все це і експорт врожаю знову почали давити доллар і він почав падати.
Також потеплішало, були побоювання, що опалювальний сезон прийдеться починати раніше базових 15-хх чисел жовтня. Зараз і тут напруга спала, сподіваюсь опалення увімкнуть не раніше листопада.
Ось такі розклади малята. Можете долити дешевого доллара у кошик, розбавити більш коштовні придбання)))
somilitark
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  #<1 ... 8336833783388339
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