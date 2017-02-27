Експортний потенціал оцінюється в 62-63 млн. т. Після цього має бути непоганий врожай ранніх зернових 2022 року і їх інтенсивний експорт до жовтня 2022 року, а далі дійсно питання.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 вер, 2021 07:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 30 вер, 2021 08:33
Шо знову?
Ваші брати і сестри вже давно всілись по 27-28 і мовчки чекають.
А ви якось відстали від зграї, що змусило так довго чекати, щоб вивалити такє одкровення?
Я сподіваюсь віртуальні газові страждання по пропану скінчились і сьогодні ми почуємо якійсь більш радикальний обвалізм, чому саме зараз гривня почне падати? Починайте, а то вчора геть було не цікаво, поганенькі ідеї, можна щось більш креативніше?
Щодо аукціону, який пройшов у вівторок.
Ставки 12+, але ринково залучили майже 7 ярдів, це дуже добрий знак, знову у банків прокинувся інтерес до ОВДП, плюс нерези перестали тікати, все це і експорт врожаю знову почали давити доллар і він почав падати.
Також потеплішало, були побоювання, що опалювальний сезон прийдеться починати раніше базових 15-хх чисел жовтня. Зараз і тут напруга спала, сподіваюсь опалення увімкнуть не раніше листопада.
Ось такі розклади малята. Можете долити дешевого доллара у кошик, розбавити більш коштовні придбання)))
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