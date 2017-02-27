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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 22:49
Доллар решительно растет относительно Евро.
Гривня решительно растет относительно доллара, а относительно Евро и подавно.
Дежавю. 2019-й.
Вот только не пойму (не экономист ни разу) - за счет чего будет обеспечиваться выплаты по растущим ставкам ОВГЗ при ревальвирующей гривне?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 01:17
На неделе начал откуп $ (не призыв к действиям, просто поделился)
Исходные данные всё в грн:
50% нал, 50% на текущих счетах под 7-9%
расходую нал, пока не закончится
10% по 26,65
10% по 26,5
Остальное или в товар или опять же валюта ("под матрас" или с последующей покупкой товара) в ближайший месяц-полтора
Мировая финансово-экономическая движуха очень нервирует, а времени вникнуть, как раньше, для каких-то вменяемых действий со своими двумя копейками - нету
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Corpocrator
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Додано: Чет 30 вер, 2021 07:31
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Додано: Чет 30 вер, 2021 07:46
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Додано: Чет 30 вер, 2021 08:33
Corpocrator написав:
На неделе начал откуп $ (не призыв к действиям, просто поделился)
Шо знову?
Ваші брати і сестри вже давно всілись по 27-28 і мовчки чекають.
А ви якось відстали від зграї, що змусило так довго чекати, щоб вивалити такє одкровення?
Я сподіваюсь віртуальні газові страждання по пропану скінчились і сьогодні ми почуємо якійсь більш радикальний обвалізм, чому саме зараз гривня почне падати? Починайте, а то вчора геть було не цікаво, поганенькі ідеї, можна щось більш креативніше?
Щодо аукціону, який пройшов у вівторок.
Ставки 12+, але ринково залучили майже 7 ярдів, це дуже добрий знак, знову у банків прокинувся інтерес до ОВДП, плюс нерези перестали тікати, все це і експорт врожаю знову почали давити доллар і він почав падати.
Також потеплішало, були побоювання, що опалювальний сезон прийдеться починати раніше базових 15-хх чисел жовтня. Зараз і тут напруга спала, сподіваюсь опалення увімкнуть не раніше листопада.
Ось такі розклади малята. Можете долити дешевого доллара у кошик, розбавити більш коштовні придбання)))
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Додано: Чет 30 вер, 2021 09:36
Дорогие и уважаемые инвесторы и нерезиденты инвестируйте в нашу страну ( открывайте производства , электроэнергии валом и не только )*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 30 вер, 2021 10:06
Hotab написав:
Народ, кто что думает про бензин в свете роста нефти? Может надо взять 3-5 кубометров, пережить год лихорадочный?
Или все в зелень,зелень??
Коммерческая недвижимость в хороших местах всегда востребована, бизнесам в любой кризис нужны площадки для работы. Или в плохих местах но тогда за бесценок.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 10:24
Corpocrator написав:
На неделе начал откуп $ (не призыв к действиям, просто поделился)
Исходные данные всё в грн:
50% нал, 50% на текущих счетах под 7-9%
расходую нал, пока не закончится
10% по 26,65
10% по 26,5
Остальное или в товар или опять же валюта ("под матрас" или с последующей покупкой товара) в ближайший месяц-полтора
Мировая финансово-экономическая движуха очень нервирует, а времени вникнуть, как раньше, для каких-то вменяемых действий со своими двумя копейками - нету
сегодня с утра купил в Ощаде тестовую тысячу по 26,61, на удивление в кассе было...остальную гривну оставляю наблюдать...
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edvardd
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Додано: Чет 30 вер, 2021 10:24
так, наче зростає, не дихаємо щоб не відлякати
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