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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8335833683378338

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 22:49

Доллар решительно растет относительно Евро.
Гривня решительно растет относительно доллара, а относительно Евро и подавно.
Дежавю. 2019-й.
Вот только не пойму (не экономист ни разу) - за счет чего будет обеспечиваться выплаты по растущим ставкам ОВГЗ при ревальвирующей гривне?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 01:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На неделе начал откуп $ (не призыв к действиям, просто поделился)

Исходные данные всё в грн:
50% нал, 50% на текущих счетах под 7-9%

расходую нал, пока не закончится
10% по 26,65
10% по 26,5

Остальное или в товар или опять же валюта ("под матрас" или с последующей покупкой товара) в ближайший месяц-полтора

Мировая финансово-экономическая движуха очень нервирует, а времени вникнуть, как раньше, для каких-то вменяемых действий со своими двумя копейками - нету
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:31

Запахло дефолтом. Не у нас.
https://glavred.info/economics/budet-ka ... 07250.html
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 07:46

  hxbbgaf написав:Запахло дефолтом. Не у нас.
https://glavred.info/economics/budet-ka ... 07250.html

у них это каждую осень
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 08:33

  Corpocrator написав:На неделе начал откуп $ (не призыв к действиям, просто поделился)

Шо знову?
Ваші брати і сестри вже давно всілись по 27-28 і мовчки чекають. :mrgreen:
А ви якось відстали від зграї, що змусило так довго чекати, щоб вивалити такє одкровення? :)
Я сподіваюсь віртуальні газові страждання по пропану скінчились і сьогодні ми почуємо якійсь більш радикальний обвалізм, чому саме зараз гривня почне падати? Починайте, а то вчора геть було не цікаво, поганенькі ідеї, можна щось більш креативніше?
Щодо аукціону, який пройшов у вівторок.
Ставки 12+, але ринково залучили майже 7 ярдів, це дуже добрий знак, знову у банків прокинувся інтерес до ОВДП, плюс нерези перестали тікати, все це і експорт врожаю знову почали давити доллар і він почав падати.
Також потеплішало, були побоювання, що опалювальний сезон прийдеться починати раніше базових 15-хх чисел жовтня. Зараз і тут напруга спала, сподіваюсь опалення увімкнуть не раніше листопада.
Ось такі розклади малята. Можете долити дешевого доллара у кошик, розбавити більш коштовні придбання)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:36

Дорогие и уважаемые инвесторы и нерезиденты инвестируйте в нашу страну ( открывайте производства , электроэнергии валом и не только )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:58

Банки - , юрособи - , нерезиденти +.

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:06

  Hotab написав:Народ, кто что думает про бензин в свете роста нефти? Может надо взять 3-5 кубометров, пережить год лихорадочный?
Или все в зелень,зелень??

Коммерческая недвижимость в хороших местах всегда востребована, бизнесам в любой кризис нужны площадки для работы. Или в плохих местах но тогда за бесценок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:24

  Corpocrator написав:На неделе начал откуп $ (не призыв к действиям, просто поделился)

Исходные данные всё в грн:
50% нал, 50% на текущих счетах под 7-9%

расходую нал, пока не закончится
10% по 26,65
10% по 26,5

Остальное или в товар или опять же валюта ("под матрас" или с последующей покупкой товара) в ближайший месяц-полтора

Мировая финансово-экономическая движуха очень нервирует, а времени вникнуть, как раньше, для каких-то вменяемых действий со своими двумя копейками - нету

сегодня с утра купил в Ощаде тестовую тысячу по 26,61, на удивление в кассе было...остальную гривну оставляю наблюдать...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:24

так, наче зростає, не дихаємо щоб не відлякати :|
rorandak
 
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