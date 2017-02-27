kluychkooleg написав:Доллар решительно растет относительно Евро. Гривня решительно растет относительно доллара, а относительно Евро и подавно. Дежавю. 2019-й. Вот только не пойму (не экономист ни разу) - за счет чего будет обеспечиваться выплаты по растущим ставкам ОВГЗ при ревальвирующей гривне?
Тю это ж очевидно, по какому курсу лучше хомячить звр по 28 или по 24? Пока обилие дешевой валюты надо набивать ей сундуки. Я бы на месте нбу курс не удерживал. 24 так 24. Но акции когда нибудь заканчиваются. К моменту когда надо много отдавать а приток уже иссякнул, курс станет другим. Но у хомяков с мозгами к тому моменту появятся жирные запасы.
Другая точка зрения (тоже моя) на падающем рынке удерживать 27+ нереально, если пересичному не экспортеру на еду с трудом хватает он обычно сливает валюту, а не покупает её. Курс здесь неважен, что по 24 что по 28 кушать хочется одинаково.
Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе стали умеренно расти и за 50 минут прибавили 2.5 копейки. Чуть постояв, развернулись и стали столь же спокойно спускаться. К 12 потеряли 3 копейки. Вчерашний рост доллара в мире закончился новым максимумом с сентября прошлого года. После этого индекс чуть отскочил и с полуночи колеблется примерно на одном уровне. Справочный курс встретили котировками 26.6050 - 26.6250, что на полкопейки ниже открытия. Характер торгов сегодня изменился по сравнению с несколькими предыдущими сессиями. Сегодня со старта придерживали валюту продавцы, а не покупатели, но получилось недолго, покупатели на прошлых сессиях действовали слаженнее.
НБУ вчера купил стандартные 5 млн. Остатки на коррсчетах выросли. Рост объема суточных сертификатов не смог уравновесить расходы казначейства и инкассацию.
Во вторник объем МБ вырос с 448 до 583.5 млн. Чистый спрос составил 578.5 млн. Клиентский спрос вырос и существенно превысил сократившееся предложение.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Це дуже смішно і цікаво, коли при ненастанні бажанної осінньої девальвації, відкриваються усі кольори душі обвалістів, на перший погляд ще літом досить чемних і поміркованих форумчан. От буде смішно, коли взимку навіть 27 не помацаємо. Я бачу як рівень невдоволення власними вльотами зростає, ви вже навіть про облігації заговорили, як їх будуть повертати? Як завжди, новозалученними. Нерези наприклад не витримали і докупили на 100 лямів у.о. Так і ви не витримаєте, коли підскоче на 26.80 будете фіксувати збитки і зливати валюту, звичайно не такі збитки як при 26.60, але збитки)) Також пан Орест, який сів в останній вагон по 27+ так і залишиться в ньому сидіти, начебто він за гривню, але чому не влетіти як всі, правда, колективний розум форуму зобов'язує По курсу, все дуже одноманітно, але сьогодні навіть перелетіли за 26.60 на міжбанку, правда не надовго, бігом прибігли перелякані продавці і обвалили курс доллара, дійсно, такий мед треба ще щастя мати зловити🙃