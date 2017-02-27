Додано: Чет 30 вер, 2021 11:23

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0030.09.2021..................Доллар прибавил почти 6 копеек.МКГ*............7.2930............7.2949...........+0.03%Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе стали умеренно расти и за 50 минут прибавили 2.5 копейки. Чуть постояв, развернулись и стали столь же спокойно спускаться. К 12 потеряли 3 копейки.Вчерашний рост доллара в мире закончился новым максимумом с сентября прошлого года. После этого индекс чуть отскочил и с полуночи колеблется примерно на одном уровне.Справочный курс встретили котировками 26.6050 - 26.6250, что на полкопейки ниже открытия.Характер торгов сегодня изменился по сравнению с несколькими предыдущими сессиями. Сегодня со старта придерживали валюту продавцы, а не покупатели, но получилось недолго, покупатели на прошлых сессиях действовали слаженнее.НБУ вчера купил стандартные 5 млн.Остатки на коррсчетах выросли. Рост объема суточных сертификатов не смог уравновесить расходы казначейства и инкассацию.Во вторник объем МБ вырос с 448 до 583.5 млн. Чистый спрос составил 578.5 млн. Клиентский спрос вырос и существенно превысил сократившееся предложение.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.