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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8336833783388339

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:00

  Мизантрóп написав:
  hxbbgaf написав:Запахло дефолтом. Не у нас.
https://glavred.info/economics/budet-ka ... 07250.html

у них это каждую осень

Не каждую и сейчас республиканцы злые, что трампон пролетел, могут и заканозиться.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:06

26.60-26.63/26.68-26.70
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:13

  kluychkooleg написав:Доллар решительно растет относительно Евро.
Гривня решительно растет относительно доллара, а относительно Евро и подавно.
Дежавю. 2019-й.
Вот только не пойму (не экономист ни разу) - за счет чего будет обеспечиваться выплаты по растущим ставкам ОВГЗ при ревальвирующей гривне?

Тю это ж очевидно, по какому курсу лучше хомячить звр по 28 или по 24? Пока обилие дешевой валюты надо набивать ей сундуки. Я бы на месте нбу курс не удерживал. 24 так 24. Но акции когда нибудь заканчиваются. К моменту когда надо много отдавать а приток уже иссякнул, курс станет другим. Но у хомяков с мозгами к тому моменту появятся жирные запасы.

Другая точка зрения (тоже моя) на падающем рынке удерживать 27+ нереально, если пересичному не экспортеру на еду с трудом хватает он обычно сливает валюту, а не покупает её. Курс здесь неважен, что по 24 что по 28 кушать хочется одинаково.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.09.2021..................26,6322
Доллар прибавил почти 6 копеек.

МКГ*............7.2930............7.2949...........+0.03%

Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе стали умеренно расти и за 50 минут прибавили 2.5 копейки. Чуть постояв, развернулись и стали столь же спокойно спускаться. К 12 потеряли 3 копейки.
Вчерашний рост доллара в мире закончился новым максимумом с сентября прошлого года. После этого индекс чуть отскочил и с полуночи колеблется примерно на одном уровне.
Справочный курс встретили котировками 26.6050 - 26.6250, что на полкопейки ниже открытия.
Характер торгов сегодня изменился по сравнению с несколькими предыдущими сессиями. Сегодня со старта придерживали валюту продавцы, а не покупатели, но получилось недолго, покупатели на прошлых сессиях действовали слаженнее.

НБУ вчера купил стандартные 5 млн.
Остатки на коррсчетах выросли. Рост объема суточных сертификатов не смог уравновесить расходы казначейства и инкассацию.

Во вторник объем МБ вырос с 448 до 583.5 млн. Чистый спрос составил 578.5 млн. Клиентский спрос вырос и существенно превысил сократившееся предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

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Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:43

Сибарит

Гоняют курс на МБ туда-сюда короткими и частыми фрикциями, как... упс, чуть не спошлил.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  rorandak написав:так, наче зростає, не дихаємо щоб не відлякати

Ягель ніяк не росте.
А ось соняшник вже виріс і майже весь скосили...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:51

  Denik написав:Ягель ніяк не росте. А ось соняшник вже виріс і майже весь скосили...

Как-то я посмотрел на харьковских полях он какой то чафельный и мелкий..

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:01

  Яша написав:
  Denik написав:Ягель ніяк не росте. А ось соняшник вже виріс і майже весь скосили...

Как-то я посмотрел на харьковских полях он какой то чафельный и мелкий..

*Відправлено з Чату

То декоративный
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:04

  kluychkooleg написав: упс, чуть не спошлил.

Це дуже смішно і цікаво, коли при ненастанні бажанної осінньої девальвації, відкриваються усі кольори душі обвалістів, на перший погляд ще літом досить чемних і поміркованих форумчан.
От буде смішно, коли взимку навіть 27 не помацаємо.
Я бачу як рівень невдоволення власними вльотами зростає, ви вже навіть про облігації заговорили, як їх будуть повертати? Як завжди, новозалученними. Нерези наприклад не витримали і докупили на 100 лямів у.о.
Так і ви не витримаєте, коли підскоче на 26.80 будете фіксувати збитки і зливати валюту, звичайно не такі збитки як при 26.60, але збитки))
Також пан Орест, який сів в останній вагон по 27+ так і залишиться в ньому сидіти, начебто він за гривню, але чому не влетіти як всі, правда, колективний розум форуму зобов'язує :mrgreen:
По курсу, все дуже одноманітно, але сьогодні навіть перелетіли за 26.60 на міжбанку, правда не надовго, бігом прибігли перелякані продавці і обвалили курс доллара, дійсно, такий мед треба ще щастя мати зловити🙃
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:14

  somilitark написав: ви вже навіть про облігації заговорили, як їх будуть повертати? Як завжди, новозалученними.


Если я не ошибаюсь, так делают во всех пирамидах.
kluychkooleg
 
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