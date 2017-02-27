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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:27
kluychkooleg написав: somilitark написав:
ви вже навіть про облігації заговорили, як їх будуть повертати? Як завжди, новозалученними.
Если я не ошибаюсь, так делают во всех пирамидах.
З вашим любимим доллярчиком якось інакше?😁
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:28
somilitark написав:
Це дуже смішно і цікаво, коли при ненастанні бажанної осінньої девальвації, відкриваються усі кольори душі обвалістів, на перший погляд ще літом досить чемних і поміркованих форумчан. От буде смішно, коли взимку навіть 27 не помацаємо. Я бачу як рівень невдоволення власними вльотами зростає, ви вже навіть про облігації заговорили, як їх будуть повертати? Як завжди, новозалученними. Нерези наприклад не витримали і докупили на 100 лямів у.о. Так і ви не витримаєте, коли підскоче на 26.80 будете ф
27.00 ( это уже история )*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:37
Denik написав:
Ягель ніяк не росте.
rorandak написав:
так, наче зростає, не дихаємо щоб не відлякати
А ось соняшник вже виріс і майже весь скосили...
Нічьо, і для оленів буде свято колись, головне, шоб здобутки соняшників не вийшли в -50%, коли олені здобудуть
зі. найголовніше мати + в довгу ))))
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