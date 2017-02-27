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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8337833883398340

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:27

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав: ви вже навіть про облігації заговорили, як їх будуть повертати? Як завжди, новозалученними.


Если я не ошибаюсь, так делают во всех пирамидах.

З вашим любимим доллярчиком якось інакше?😁
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:28

  somilitark написав:Це дуже смішно і цікаво, коли при ненастанні бажанної осінньої девальвації, відкриваються усі кольори душі обвалістів, на перший погляд ще літом досить чемних і поміркованих форумчан. От буде смішно, коли взимку навіть 27 не помацаємо. Я бачу як рівень невдоволення власними вльотами зростає, ви вже навіть про облігації заговорили, як їх будуть повертати? Як завжди, новозалученними. Нерези наприклад не витримали і докупили на 100 лямів у.о. Так і ви не витримаєте, коли підскоче на 26.80 будете ф

27.00 ( это уже история )

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:37

  Denik написав:
  rorandak написав:так, наче зростає, не дихаємо щоб не відлякати

Ягель ніяк не росте.
А ось соняшник вже виріс і майже весь скосили...

Нічьо, і для оленів буде свято колись, головне, шоб здобутки соняшників не вийшли в -50%, коли олені здобудуть :mrgreen:

зі. найголовніше мати + в довгу ))))
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