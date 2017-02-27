З вашим любимим доллярчиком якось інакше?😁
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:27
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:28
27.00 ( это уже история )
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:37
Додано: Чет 30 вер, 2021 13:54
Уже даже интересно, когда МБ перестанет топтаться вокруг 26.60 и пойдет ниже.
Додано: Чет 30 вер, 2021 14:15
Ну и заветное слово ( ван доллар )
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 30 вер, 2021 14:16
Забавные долговые новости
Судя по появлению новости сегодня, погашение состоялось вчера. Но дата настораживает.
Интересно, что на некоторых новостных сайтах об этом написали раньше, чем на официальном.
Додано: Чет 30 вер, 2021 14:53
Откуда вы эту инфу взяли???
По Латифундисту на 23.09 собрали только 4,27 млн. тн, отставание от прошлого года 2,54 млн. тн., который тоже был с отставанием.
Вести с полей северо-запада Украины: 10 дней вообще на поля выехать не могли из за дождей, сегодня общался с одним аграрием только сегодня собирались выпускать технику.
Подсолнечник на полях, мокнет, гниет, сыпется. В отличии от прошлого года его прийдется сушить, на это пойдут лишние объемы пелеты/газа. Для меня тема топлива очень больная, надеюсь погода немного улучшится, и семечку таки соберут без новых потерь.
По курсу я бы обратил внимание что НБУ практически ничего не выкупает кроме дежурных 5 миллионов, если НБУ и держит вниз то больше виртуально.
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............30.09.2021..........01.10.2021
дата розрахунку.............29.09.2021...........30.09.2021
Євро................................30,981..................30,8231...-0.51%
Долар США.....................26,576..................26,6175...+0.16%
После полудня гривна отыграла около 1.5 копеек.
Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе стали умеренно расти и за 50 минут прибавили 2.5 копейки. Чуть постояв, развернулись и стали столь же спокойно спускаться. К 12 потеряли 3 копейки.
Вчерашний рост доллара в мире закончился новым максимумом с сентября прошлого года. После этого индекс чуть отскочил и с полуночи колеблется примерно на одном уровне.
Справочный курс встретили котировками 26.6050 - 26.6250, что на полкопейки ниже открытия.
Характер торгов сегодня изменился по сравнению с несколькими предыдущими сессиями. Сегодня со старта придерживали валюту продавцы, а не покупатели, но получилось недолго, покупатели на прошлых сессиях действовали слаженнее.
После 12 продолжили движение вниз и опустились на 2.5 копейки. Перед обедом на полкопейки подросли. После обеда выросли на 1.5 копейки, немного постояли и опустились на 2 копейки.
В мире доллар в обед обносил очередной максимум, после чего немного откатился.
Официальный курс встретили котировками 26.5800 - 26.6000. За день упали на 3 копейки относительно открытия и выросли на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 28.3105 (+2) -170
2019 - 24.1975 (+11) +242
2018 - 28.2699 (-3)
2017 - 26.5785 (+5)
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:12
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