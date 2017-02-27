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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8337833883398340

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:27

  kluychkooleg написав:
  somilitark написав: ви вже навіть про облігації заговорили, як їх будуть повертати? Як завжди, новозалученними.


Если я не ошибаюсь, так делают во всех пирамидах.

З вашим любимим доллярчиком якось інакше?😁
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:28

  somilitark написав:Це дуже смішно і цікаво, коли при ненастанні бажанної осінньої девальвації, відкриваються усі кольори душі обвалістів, на перший погляд ще літом досить чемних і поміркованих форумчан. От буде смішно, коли взимку навіть 27 не помацаємо. Я бачу як рівень невдоволення власними вльотами зростає, ви вже навіть про облігації заговорили, як їх будуть повертати? Як завжди, новозалученними. Нерези наприклад не витримали і докупили на 100 лямів у.о. Так і ви не витримаєте, коли підскоче на 26.80 будете ф

27.00 ( это уже история )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:37

  Denik написав:
  rorandak написав:так, наче зростає, не дихаємо щоб не відлякати

Ягель ніяк не росте.
А ось соняшник вже виріс і майже весь скосили...

Нічьо, і для оленів буде свято колись, головне, шоб здобутки соняшників не вийшли в -50%, коли олені здобудуть :mrgreen:

зі. найголовніше мати + в довгу ))))
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:54

Уже даже интересно, когда МБ перестанет топтаться вокруг 26.60 и пойдет ниже.
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главное не забыть продать по 28, чтоб откупить по 36
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:15

Ну и заветное слово ( ван доллар )

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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:16

Забавные долговые новости

Минфин "Вчора, 30 вересня 2020 року" погасил облигации под гарантии США

Судя по появлению новости сегодня, погашение состоялось вчера. Но дата настораживает.
Интересно, что на некоторых новостных сайтах об этом написали раньше, чем на официальном.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:53

  Denik написав:
  rorandak написав:так, наче зростає, не дихаємо щоб не відлякати

Ягель ніяк не росте.
А ось соняшник вже виріс і майже весь скосили...


Откуда вы эту инфу взяли???
По Латифундисту на 23.09 собрали только 4,27 млн. тн, отставание от прошлого года 2,54 млн. тн., который тоже был с отставанием.
Вести с полей северо-запада Украины: 10 дней вообще на поля выехать не могли из за дождей, сегодня общался с одним аграрием только сегодня собирались выпускать технику.
Подсолнечник на полях, мокнет, гниет, сыпется. В отличии от прошлого года его прийдется сушить, на это пойдут лишние объемы пелеты/газа. Для меня тема топлива очень больная, надеюсь погода немного улучшится, и семечку таки соберут без новых потерь.

По курсу я бы обратил внимание что НБУ практически ничего не выкупает кроме дежурных 5 миллионов, если НБУ и держит вниз то больше виртуально.
viy
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............30.09.2021..........01.10.2021
дата розрахунку.............29.09.2021...........30.09.2021
Євро................................30,981..................30,8231...-0.51%
Долар США.....................26,576..................26,6175...+0.16%
После полудня гривна отыграла около 1.5 копеек.

Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе стали умеренно расти и за 50 минут прибавили 2.5 копейки. Чуть постояв, развернулись и стали столь же спокойно спускаться. К 12 потеряли 3 копейки.
Вчерашний рост доллара в мире закончился новым максимумом с сентября прошлого года. После этого индекс чуть отскочил и с полуночи колеблется примерно на одном уровне.
Справочный курс встретили котировками 26.6050 - 26.6250, что на полкопейки ниже открытия.
Характер торгов сегодня изменился по сравнению с несколькими предыдущими сессиями. Сегодня со старта придерживали валюту продавцы, а не покупатели, но получилось недолго, покупатели на прошлых сессиях действовали слаженнее.
После 12 продолжили движение вниз и опустились на 2.5 копейки. Перед обедом на полкопейки подросли. После обеда выросли на 1.5 копейки, немного постояли и опустились на 2 копейки.
В мире доллар в обед обносил очередной максимум, после чего немного откатился.
Официальный курс встретили котировками 26.5800 - 26.6000. За день упали на 3 копейки относительно открытия и выросли на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 28.3105 (+2) -170
2019 - 24.1975 (+11) +242

2018 - 28.2699 (-3)
2017 - 26.5785 (+5)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:12

Курс доллара на октябрь 2021
Ірина_
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