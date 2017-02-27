Додано: Чет 30 вер, 2021 15:04

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............30.09.2021..........01.10.2021

дата розрахунку.............29.09.2021...........30.09.2021

Євро................................30,981..................30,8231... -0.51%

Долар США.....................26,576..................26,6175...+0.16%

После полудня гривна отыграла около 1.5 копеек.



Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе стали умеренно расти и за 50 минут прибавили 2.5 копейки. Чуть постояв, развернулись и стали столь же спокойно спускаться. К 12 потеряли 3 копейки.

Вчерашний рост доллара в мире закончился новым максимумом с сентября прошлого года. После этого индекс чуть отскочил и с полуночи колеблется примерно на одном уровне.

Справочный курс встретили котировками 26.6050 - 26.6250, что на полкопейки ниже открытия.

Характер торгов сегодня изменился по сравнению с несколькими предыдущими сессиями. Сегодня со старта придерживали валюту продавцы, а не покупатели, но получилось недолго, покупатели на прошлых сессиях действовали слаженнее.

После 12 продолжили движение вниз и опустились на 2.5 копейки. Перед обедом на полкопейки подросли. После обеда выросли на 1.5 копейки, немного постояли и опустились на 2 копейки.

В мире доллар в обед обносил очередной максимум, после чего немного откатился.

Официальный курс встретили котировками 26.5800 - 26.6000. За день упали на 3 копейки относительно открытия и выросли на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2020 - 28.3105 (+2) -170

2019 - 24.1975 (+11) +242



2018 - 28.2699 (-3)

2017 - 26.5785 (+5)