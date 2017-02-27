Судя по появлению новости сегодня, погашение состоялось вчера. Но дата настораживает.
Интересно, что на некоторых новостных сайтах об этом написали раньше, чем на официальном.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 вер, 2021 14:16
Забавные долговые новости
Судя по появлению новости сегодня, погашение состоялось вчера. Но дата настораживает.
Интересно, что на некоторых новостных сайтах об этом написали раньше, чем на официальном.
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:04
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............30.09.2021..........01.10.2021
дата розрахунку.............29.09.2021...........30.09.2021
Євро................................30,981..................30,8231...-0.51%
Долар США.....................26,576..................26,6175...+0.16%
После полудня гривна отыграла около 1.5 копеек.
Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе стали умеренно расти и за 50 минут прибавили 2.5 копейки. Чуть постояв, развернулись и стали столь же спокойно спускаться. К 12 потеряли 3 копейки.
Вчерашний рост доллара в мире закончился новым максимумом с сентября прошлого года. После этого индекс чуть отскочил и с полуночи колеблется примерно на одном уровне.
Справочный курс встретили котировками 26.6050 - 26.6250, что на полкопейки ниже открытия.
Характер торгов сегодня изменился по сравнению с несколькими предыдущими сессиями. Сегодня со старта придерживали валюту продавцы, а не покупатели, но получилось недолго, покупатели на прошлых сессиях действовали слаженнее.
После 12 продолжили движение вниз и опустились на 2.5 копейки. Перед обедом на полкопейки подросли. После обеда выросли на 1.5 копейки, немного постояли и опустились на 2 копейки.
В мире доллар в обед обносил очередной максимум, после чего немного откатился.
Официальный курс встретили котировками 26.5800 - 26.6000. За день упали на 3 копейки относительно открытия и выросли на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 28.3105 (+2) -170
2019 - 24.1975 (+11) +242
2018 - 28.2699 (-3)
2017 - 26.5785 (+5)
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:12
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:24
Сприймайте НБУ в даний момент як маму/тата які стоять над школярем молодших класів який робить домашнє завдання. Достатньо просто стояти збоку, щоб все було добре. Чим НБУ зараз і займається. А всі ці мантри про НБУ спекулянт або НБУ замало відкуповує, це екстраполяція емоцій особистих інтересів від тих хто їх озвучує.
Що стосується курсу в короткостроковій перспективі, то не бачу новин на чому ми маємо підрости вище 27, так само як і опуститись нижче 26,5. Хіба, що Мінфін домовиться із інвесторами і вони почнуть повертатись в ОВДП, і таким чином вдасться почати виконувати витратну частину бюджету яка зараз істотно храмає. От тоді є всі шанси піти під 26,5.
Найбільші ризики для гривні я бачу в судовій реформі яку зараз саботують і без якої, впевнений, жодних траншів від МВФ нам не бачити, а також із ситуацією із Нафтогазом (хотілки Вітренко та корпоративне управління) та ціною газу для ТКЄ та населення, вірніше відсутності розуміння як і за рахунок чого місцевим владам будуть компенсувати різницю, щоб вони не піднімали тарифи. Ми маємо всі шанси повернутись в ті часи, коли хотілки влади обертались колосальними проблемами для країни, а в кінцевому варіанті і девальвацією. Але це все доволі інерційний процес. Тому поки що спостерігаємо. Головне не проґавити час, щоб вдало відкупитись, але щоб без фальстарту.
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:52
Прикупив трохи долярів на залишки гривні.
Мабуть, тепер піде вниз:) але мені вже байдуже.
Додано: Чет 30 вер, 2021 16:01
Додано: Чет 30 вер, 2021 16:34
Реальный располагаемый доход населения во 2-м кв. вырос на 5,6% к кризисному уровню 2-го кв. 2020-го и на 0,7% к нормальному уровню 2-го кв. 2019-го
При этом накопления уменьшились на 8%, или 87 млрд грн, что при положительной динамике реальных доходов говорит о росте потребления. С учетом нетто-продажи валюты, отмечаемой все месяцы 2-го кв. (график на днях приводил Grand_Touring), можно сделать выводы о том, что пересичные потратили из сбережений именно "никомуненужный", причем в немаленьких объемах - порядка 3 млрд
Опрометчиво... весьма... Впрочем, знаю, на этот счет здесь есть разные мнения, так что никого не переубеждаю, а просто констатирую. В конце концов, рост потребления, пусть даже бОльшая часть денег пошла на импорт, худо-бедно стимулирует и внутреннее производство. Предположу, что основными украинскими бенефициарами негативных ожиданий населения относительно будущего доллара являются столичные застройщики
Додано: Чет 30 вер, 2021 16:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Объёмы предложения не настолько велики, чтобы перекрыть метушню играющего на стороне продавцов НБУ. Сложно идти вниз, когда он вообще не реагирует на рост, зачастую сам его провоцируя, а при снижении выскакивает через каждые две копейки.
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