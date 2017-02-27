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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8337833883398340

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 14:16

Забавные долговые новости

Минфин "Вчора, 30 вересня 2020 року" погасил облигации под гарантии США

Судя по появлению новости сегодня, погашение состоялось вчера. Но дата настораживает.
Интересно, что на некоторых новостных сайтах об этом написали раньше, чем на официальном.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:04

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............30.09.2021..........01.10.2021
дата розрахунку.............29.09.2021...........30.09.2021
Євро................................30,981..................30,8231...-0.51%
Долар США.....................26,576..................26,6175...+0.16%
После полудня гривна отыграла около 1.5 копеек.

Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 3.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе стали умеренно расти и за 50 минут прибавили 2.5 копейки. Чуть постояв, развернулись и стали столь же спокойно спускаться. К 12 потеряли 3 копейки.
Вчерашний рост доллара в мире закончился новым максимумом с сентября прошлого года. После этого индекс чуть отскочил и с полуночи колеблется примерно на одном уровне.
Справочный курс встретили котировками 26.6050 - 26.6250, что на полкопейки ниже открытия.
Характер торгов сегодня изменился по сравнению с несколькими предыдущими сессиями. Сегодня со старта придерживали валюту продавцы, а не покупатели, но получилось недолго, покупатели на прошлых сессиях действовали слаженнее.
После 12 продолжили движение вниз и опустились на 2.5 копейки. Перед обедом на полкопейки подросли. После обеда выросли на 1.5 копейки, немного постояли и опустились на 2 копейки.
В мире доллар в обед обносил очередной максимум, после чего немного откатился.
Официальный курс встретили котировками 26.5800 - 26.6000. За день упали на 3 копейки относительно открытия и выросли на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 28.3105 (+2) -170
2019 - 24.1975 (+11) +242

2018 - 28.2699 (-3)
2017 - 26.5785 (+5)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:12

Курс доллара на октябрь 2021
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:24

  viy написав:По курсу я бы обратил внимание что НБУ практически ничего не выкупает кроме дежурных 5 миллионов, если НБУ и держит вниз то больше виртуально.

Сприймайте НБУ в даний момент як маму/тата які стоять над школярем молодших класів який робить домашнє завдання. Достатньо просто стояти збоку, щоб все було добре. Чим НБУ зараз і займається. А всі ці мантри про НБУ спекулянт або НБУ замало відкуповує, це екстраполяція емоцій особистих інтересів від тих хто їх озвучує.
Що стосується курсу в короткостроковій перспективі, то не бачу новин на чому ми маємо підрости вище 27, так само як і опуститись нижче 26,5. Хіба, що Мінфін домовиться із інвесторами і вони почнуть повертатись в ОВДП, і таким чином вдасться почати виконувати витратну частину бюджету яка зараз істотно храмає. От тоді є всі шанси піти під 26,5.
Найбільші ризики для гривні я бачу в судовій реформі яку зараз саботують і без якої, впевнений, жодних траншів від МВФ нам не бачити, а також із ситуацією із Нафтогазом (хотілки Вітренко та корпоративне управління) та ціною газу для ТКЄ та населення, вірніше відсутності розуміння як і за рахунок чого місцевим владам будуть компенсувати різницю, щоб вони не піднімали тарифи. Ми маємо всі шанси повернутись в ті часи, коли хотілки влади обертались колосальними проблемами для країни, а в кінцевому варіанті і девальвацією. Але це все доволі інерційний процес. Тому поки що спостерігаємо. Головне не проґавити час, щоб вдало відкупитись, але щоб без фальстарту.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:52

  kluychkooleg написав:Доллар решительно растет относительно Евро.
Гривня решительно растет относительно доллара, а относительно Евро и подавно.
Дежавю. 2019-й.
Вот только не пойму (не экономист ни разу) - за счет чего будет обеспечиваться выплаты по растущим ставкам ОВГЗ при ревальвирующей гривне?


Прикупив трохи долярів на залишки гривні.
Мабуть, тепер піде вниз:) але мені вже байдуже.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:01

  kluychkooleg написав:Уже даже интересно, когда МБ перестанет топтаться вокруг 26.60 и пойдет ниже.

при дорожаючому доларі відносно євро?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:34

Реальный располагаемый доход населения во 2-м кв. вырос на 5,6% к кризисному уровню 2-го кв. 2020-го и на 0,7% к нормальному уровню 2-го кв. 2019-го
Зображення

При этом накопления уменьшились на 8%, или 87 млрд грн, что при положительной динамике реальных доходов говорит о росте потребления. С учетом нетто-продажи валюты, отмечаемой все месяцы 2-го кв. (график на днях приводил Grand_Touring), можно сделать выводы о том, что пересичные потратили из сбережений именно "никомуненужный", причем в немаленьких объемах - порядка 3 млрд

Зображення

Опрометчиво... весьма... Впрочем, знаю, на этот счет здесь есть разные мнения, так что никого не переубеждаю, а просто констатирую. В конце концов, рост потребления, пусть даже бОльшая часть денег пошла на импорт, худо-бедно стимулирует и внутреннее производство. Предположу, что основными украинскими бенефициарами негативных ожиданий населения относительно будущего доллара являются столичные застройщики
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

kluychkooleg написав:Уже даже интересно, когда МБ перестанет топтаться вокруг 26.60 и пойдет ниже.
Объёмы предложения не настолько велики, чтобы перекрыть метушню играющего на стороне продавцов НБУ. Сложно идти вниз, когда он вообще не реагирует на рост, зачастую сам его провоцируя, а при снижении выскакивает через каждые две копейки.
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