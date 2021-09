Додано: Чет 30 вер, 2021 18:48

Цитрин написав: Интересно, как



Прикрутят-ли халявный поток вертолетных денег? Интересно, как дефолт скажется на курсе доллара?Прикрутят-ли халявный поток вертолетных денег?

Що в перший раз піднімати?Congress has raised the debt ceiling 14 times from 2001 to 2016. The debt ceilingwas raised a total of 7 times (total increase of $5365bil) during Pres.Prior to the debt ceiling crisis of 2011, the debt ceiling was last raised on February 12, 2010 to $14.294 trillion.The crisis began in January 2013, when the United States reached the debt ceilingof $16.394 trillion that had been enacted following the debt ceiling crisis ofThe debt ceiling was raised again in 2014, 2015, and early-2017. In Sept. 2017, with U.S. debt exceeding $20 trillion for the first time.