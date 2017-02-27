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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8338833983408341

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:36

Межбанк: конец месяца и квартала на валютном рынке

Ход торгов и сегодняшняя статистика межбанка подтвердили утреннее предположение Finance.ua о том, что основные объемы операций по завершению месяца и квартала клиенты провели вчера. Если объемы операций в среду были более $ 225 млн, то сегодня они едва дотянули до половины этой суммы. Это же отразилось и на самом характере сессии и поведении клиентов.

Крупные компании лишь «подрихтовывали» свои расчеты на отчетную дату и поэтому особо на рынке со значительными объемами «не светились». Нацбанку в этой ситуации особо нечего было делать на межбанке и регулятор интервенций не проводил. За день доллар подешевел на 4,5 копейки — до отметки 26,565/26,585 гривен, а евро просел на 10 копеек — до 30,78/30,80.

Пик валютных операций пришелся на период с 11 до 15 часов. После завершения активной фазы торгов в части клиентских сделок — банки быстро закрыли свои операции по валютной позиции, и затем межбанк окончательно замер уже к 16 часам.

Ход торгов:

В самом начале сессии спрос превышал предложение и доллар вырос с утренних 26,61/26,63 до 26,63/26,65 гривен к 11 часам. Но затем число покупателей постепенно начало снижаться, а вот продавцов еще явно хватало. Результат — к полудню курс вернулся к отметке в 26,61/26,63 гривны за доллар, а на обед дилеры пошли уже при уровне 26,58/26,60.

После обеда на небольшой промежуток времени котировки выросли до 26,60/26,62 гривен, так как запоздавшие покупатели закрывали свои последние сделки, но уже после 15 часов межбанк быстро опустел. При отсутствии спроса продавцы были вынуждены уступать по курсу и доллар плавно подешевел на единичных сделках до 26,57/26,59 гривен к 16:00 и до 26,565/26,585 к концу сессии.

Главные события 30 сентября на валютном рынке:

Доллар подешевел на 4,5 копейки — до 26,565/26,585 гривен, а евро на 10 копеек — до 30,78/30,80 гривен.

Нацбанк сегодня не выходил на рынок.

Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,6322 гривен за доллар, а официальный курс на 1 октября 2021 года установлен на уровне 26,6175 гривен за доллар.

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Державний та гарантований державою борг України
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:44

Интересно, как дефолт скажется на курсе доллара?

Прикрутят-ли халявный поток вертолетных денег?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:48

  Цитрин написав:Интересно, как дефолт скажется на курсе доллара?

Прикрутят-ли халявный поток вертолетных денег?

Що в перший раз піднімати? :lol:

Congress has raised the debt ceiling 14 times from 2001 to 2016. The debt ceilingwas raised a total of 7 times (total increase of $5365bil) during Pres.
Prior to the debt ceiling crisis of 2011, the debt ceiling was last raised on February 12, 2010 to $14.294 trillion.
The crisis began in January 2013, when the United States reached the debt ceilingof $16.394 trillion that had been enacted following the debt ceiling crisis of
The debt ceiling was raised again in 2014, 2015, and early-2017. In Sept. 2017, with U.S. debt exceeding $20 trillion for the first time.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:42

Загальна сума платежу становила більше ніж 1 млрд доларів.

Міністерство фінансів України погасило останній випуск облігацій державної позики під гарантією США. Загальна сума платежу становила більше ніж 1 млрд доларів.
Загальна сума становила понад 1 млрд доларів, в тому числі 1 млрд доларів США погашення єврооблігацій й 7,355 млн доларів процентних платежів.
Відзначається, що випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантією США було здійснено у 2016 році на суму 1 млрд доларів. Процентна ставка становила 1,471% щорічно.
"Це останній з трьох випусків єврооблігацій під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року, а другий – в травні 2020 року", - відзначає пресслужба.
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  #<1 ... 8338833983408341
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