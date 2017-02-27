Ход торгов и сегодняшняя статистика межбанка подтвердили утреннее предположение Finance.ua о том, что основные объемы операций по завершению месяца и квартала клиенты провели вчера. Если объемы операций в среду были более $ 225 млн, то сегодня они едва дотянули до половины этой суммы. Это же отразилось и на самом характере сессии и поведении клиентов.
Крупные компании лишь «подрихтовывали» свои расчеты на отчетную дату и поэтому особо на рынке со значительными объемами «не светились». Нацбанку в этой ситуации особо нечего было делать на межбанке и регулятор интервенций не проводил. За день доллар подешевел на 4,5 копейки — до отметки 26,565/26,585 гривен, а евро просел на 10 копеек — до 30,78/30,80.
Пик валютных операций пришелся на период с 11 до 15 часов. После завершения активной фазы торгов в части клиентских сделок — банки быстро закрыли свои операции по валютной позиции, и затем межбанк окончательно замер уже к 16 часам.
Ход торгов:
В самом начале сессии спрос превышал предложение и доллар вырос с утренних 26,61/26,63 до 26,63/26,65 гривен к 11 часам. Но затем число покупателей постепенно начало снижаться, а вот продавцов еще явно хватало. Результат — к полудню курс вернулся к отметке в 26,61/26,63 гривны за доллар, а на обед дилеры пошли уже при уровне 26,58/26,60.
После обеда на небольшой промежуток времени котировки выросли до 26,60/26,62 гривен, так как запоздавшие покупатели закрывали свои последние сделки, но уже после 15 часов межбанк быстро опустел. При отсутствии спроса продавцы были вынуждены уступать по курсу и доллар плавно подешевел на единичных сделках до 26,57/26,59 гривен к 16:00 и до 26,565/26,585 к концу сессии.
Главные события 30 сентября на валютном рынке:
Доллар подешевел на 4,5 копейки — до 26,565/26,585 гривен, а евро на 10 копеек — до 30,78/30,80 гривен.
Нацбанк сегодня не выходил на рынок.
Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,6322 гривен за доллар, а официальный курс на 1 октября 2021 года установлен на уровне 26,6175 гривен за доллар.
Цитрин написав:Интересно, как дефолт скажется на курсе доллара?
Прикрутят-ли халявный поток вертолетных денег?
Що в перший раз піднімати?
Congress has raised the debt ceiling 14 times from 2001 to 2016. The debt ceilingwas raised a total of 7 times (total increase of $5365bil) during Pres. Prior to the debt ceiling crisis of 2011, the debt ceiling was last raised on February 12, 2010 to $14.294 trillion. The crisis began in January 2013, when the United States reached the debt ceilingof $16.394 trillion that had been enacted following the debt ceiling crisis of The debt ceiling was raised again in 2014, 2015, and early-2017. In Sept. 2017, with U.S. debt exceeding $20 trillion for the first time.
Міністерство фінансів України погасило останній випуск облігацій державної позики під гарантією США. Загальна сума платежу становила більше ніж 1 млрд доларів. Загальна сума становила понад 1 млрд доларів, в тому числі 1 млрд доларів США погашення єврооблігацій й 7,355 млн доларів процентних платежів. Відзначається, що випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантією США було здійснено у 2016 році на суму 1 млрд доларів. Процентна ставка становила 1,471% щорічно. "Це останній з трьох випусків єврооблігацій під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року, а другий – в травні 2020 року", - відзначає пресслужба.
Дефолт США скасовано The House vote on the stopgap government funding bill remains open, but there are now enough votes to pass the measure. As of now, 233 House members, including 26 Republicans, have voted in favor of the bill, which would allow the country to avoid a government shutdown at midnight.
rorandak написав:Дефолт США скасовано The House vote on the stopgap government funding bill remains open, but there are now enough votes to pass the measure. As of now, 233 House members, including 26 Republicans, have voted in favor of the bill, which would allow the country to avoid a government shutdown at midnight.
Поки перенесли на 3 грудня
Кумедно було б зашпортатись на очах свого молодшого стратегічного партнера.
Добресенький ранок усім. Краще скажіть, це найнижчі курси за рік в Одессі? Мені здається ТАК! Тобто коли вже закінчилась гривня, то можна взяти ще дешевше🤠 Чергове і остаточне дно в подарунок, акція від НБУ)) Одеса остання впала, до того ще Харків брикався з найвищими курсами, але теж уже дві доби світить 55 на 65. Усі овени запаковані, можна готуватися до весни, а там вже на арену вийдуть перелякані аграрії, які в цьому році запакувались валютою ще краще ніж пересічні ☺