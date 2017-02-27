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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8339834083418342

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:10

  somilitark написав:Одеса остання впала, до того ще Харків брикався з найвищими курсами, але теж уже дві доби світить 55 на 65.
Усі овени запаковані, можна готуватися до весни, а там вже на арену вийдуть перелякані аграрії, які в цьому році запакувались валютою ще краще ніж пересічні ☺

Ви помиляєтесь. Теорія про овенів має місце бути. Але на жаль чи на щастя, ще не всі увірували в гривню. А от коли/якщо це трапиться тоді...
Згідно цієї теорії, щоб вона реалізувалась, люди мають міняти долар на гривню саме зараз, бо потім буде дешевше. Поки що таких не має. Всі навпаки очікують стрибка вгору.
Тому ще раз повторюсь. В даний момент теорія овенів має тільки шанс відбутись. Про те що вона вже відбувається говорити поки що не приходиться.
Спостерігаємо.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:17

  somilitark написав:
  odessit2007 написав:
26.55-26.58/26.63-26.65

Добресенький ранок усім.

Усі овени запаковані, можна готуватися до весни, а там вже на арену вийдуть перелякані аграрії, які в цьому році запакувались валютою ще краще ніж пересічні ☺

Думаю,аграрии выйдут перепуганные раньше и по другому поводу,-когда поймут в январе,что местных удобрений и СЗР с таким газом на всех не хватит и надо покупать импорт. Поживём увидим.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шановні форумчани із профільною освітою, будь ласка допоможіть зрозуміти.
Якщо всі центробанки розвинених країн світу друкують гроші, та накачують свої економіки ліквідністю, щоб врятувати свої економіки від наслідків ковіду розганяючи при цьому інфляцію, а ми в той же час (НБУ) нічого не друкуємо і дивимось виключно баланс попиту/пропозиції на валюту на нашому МБ (+торгбаланс + баланс по фінрахунку). То чи є шанси, що наша валюта як мінімум Не буде девальвувати?
Адже при такій ситуації, ціни на все що ми продукуємо і вивозимо закордон будуть рости (через світову інфляцію), а імпорт такими темпами зростати не зможе бо якщо ціни ростуть, то за умовну тисячу гривень із кожним наступним днем можна буде купити все менше і менше імпортних товарів, а бюджети і гаманці наших громадян не резинові. Єдине, що виросте - собівартість критичного імпорту. Але в якійсь мірі це може підштовхнути українські компанії шукати шляхи диверсифікації, щоб зменшити долю критичного імпорту.
Будь ласка не полініться написати свою думку. Тим більше що на МБ доволі скучно,а особливих новин сьогодні не передбачається.
Дякую.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:36

  Realist написав:
  somilitark написав:Одеса остання впала, до того ще Харків брикався з найвищими курсами, але теж уже дві доби світить 55 на 65.
Усі овени запаковані, можна готуватися до весни, а там вже на арену вийдуть перелякані аграрії, які в цьому році запакувались валютою ще краще ніж пересічні ☺

Ви помиляєтесь.

Щось у вас дуже все перекручено.
Тут на форумі 95% обвалістів, які запаковані ще з літа по самі томати.
Орест, який створює картинку проукраінського на 100% у валют по курсу 27+ це як назвати?
Всі "увірували в гривню?"😉
На форумі іноді до 10-ти повідомлень за день, обвалісти спостерігають мовчки, як сьогодні сказали на сепарресурсі їх "обкрадають" таким курсом, а пару чоловік оптимистів напишуть трохи і все. Не 20-30 сторінок за день, а одна сторінка.
Це вам про щось говорить чи ні?
Депозити почали суттєво скорочуватись у серпні, нарід наслухавших зрадофілів з усіх прасок зняв гривню і поскакав в валюту навіть на кредитні.
А у вас я в чомусь винен и помиляюсь.
Так що спостерігаю я, але скоріше за істериками украінофобів усіх мастей, це дуже приємно, повірте мені на слово😭
Що там сьогодні на міжбанку? Дайте вгадаю, знову 26.60?))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:41

  Яша написав:
  somilitark написав:
  odessit2007 написав:
26.55-26.58/26.63-26.65

Добресенький ранок усім.

Усі овени запаковані, можна готуватися до весни, а там вже на арену вийдуть перелякані аграрії, які в цьому році запакувались валютою ще краще ніж пересічні ☺

Думаю,аграрии выйдут перепуганные раньше и по другому поводу,-когда поймут в январе,что местных удобрений и СЗР с таким газом на всех не хватит и надо покупать импорт. Поживём увидим.

Коли газ був по 400, то аграрії казали що наші добрива занадто дорогі, краще брати у бацька.
Так що замість газа по 400 завезуть готові добрива з сябріі, тобто у того, хто газ взяв по 128.
Так що ще питання в цій ситуації, що краще взяти газ чи взяти клаптик готових добрив за демпінг прайсом((
somilitark
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