somilitark написав:Одеса остання впала, до того ще Харків брикався з найвищими курсами, але теж уже дві доби світить 55 на 65. Усі овени запаковані, можна готуватися до весни, а там вже на арену вийдуть перелякані аграрії, які в цьому році запакувались валютою ще краще ніж пересічні ☺
Ви помиляєтесь. Теорія про овенів має місце бути. Але на жаль чи на щастя, ще не всі увірували в гривню. А от коли/якщо це трапиться тоді... Згідно цієї теорії, щоб вона реалізувалась, люди мають міняти долар на гривню саме зараз, бо потім буде дешевше. Поки що таких не має. Всі навпаки очікують стрибка вгору. Тому ще раз повторюсь. В даний момент теорія овенів має тільки шанс відбутись. Про те що вона вже відбувається говорити поки що не приходиться. Спостерігаємо.
Шановні форумчани із профільною освітою, будь ласка допоможіть зрозуміти. Якщо всі центробанки розвинених країн світу друкують гроші, та накачують свої економіки ліквідністю, щоб врятувати свої економіки від наслідків ковіду розганяючи при цьому інфляцію, а ми в той же час (НБУ) нічого не друкуємо і дивимось виключно баланс попиту/пропозиції на валюту на нашому МБ (+торгбаланс + баланс по фінрахунку). То чи є шанси, що наша валюта як мінімум Не буде девальвувати? Адже при такій ситуації, ціни на все що ми продукуємо і вивозимо закордон будуть рости (через світову інфляцію), а імпорт такими темпами зростати не зможе бо якщо ціни ростуть, то за умовну тисячу гривень із кожним наступним днем можна буде купити все менше і менше імпортних товарів, а бюджети і гаманці наших громадян не резинові. Єдине, що виросте - собівартість критичного імпорту. Але в якійсь мірі це може підштовхнути українські компанії шукати шляхи диверсифікації, щоб зменшити долю критичного імпорту. Будь ласка не полініться написати свою думку. Тим більше що на МБ доволі скучно,а особливих новин сьогодні не передбачається. Дякую.
somilitark написав:Одеса остання впала, до того ще Харків брикався з найвищими курсами, але теж уже дві доби світить 55 на 65. Усі овени запаковані, можна готуватися до весни, а там вже на арену вийдуть перелякані аграрії, які в цьому році запакувались валютою ще краще ніж пересічні ☺
Ви помиляєтесь.
Щось у вас дуже все перекручено. Тут на форумі 95% обвалістів, які запаковані ще з літа по самі томати. Орест, який створює картинку проукраінського на 100% у валют по курсу 27+ це як назвати? Всі "увірували в гривню?"😉 На форумі іноді до 10-ти повідомлень за день, обвалісти спостерігають мовчки, як сьогодні сказали на сепарресурсі їх "обкрадають" таким курсом, а пару чоловік оптимистів напишуть трохи і все. Не 20-30 сторінок за день, а одна сторінка. Це вам про щось говорить чи ні? Депозити почали суттєво скорочуватись у серпні, нарід наслухавших зрадофілів з усіх прасок зняв гривню і поскакав в валюту навіть на кредитні. А у вас я в чомусь винен и помиляюсь. Так що спостерігаю я, але скоріше за істериками украінофобів усіх мастей, це дуже приємно, повірте мені на слово😭 Що там сьогодні на міжбанку? Дайте вгадаю, знову 26.60?))
Усі овени запаковані, можна готуватися до весни, а там вже на арену вийдуть перелякані аграрії, які в цьому році запакувались валютою ще краще ніж пересічні ☺
Думаю,аграрии выйдут перепуганные раньше и по другому поводу,-когда поймут в январе,что местных удобрений и СЗР с таким газом на всех не хватит и надо покупать импорт. Поживём увидим.
Коли газ був по 400, то аграрії казали що наші добрива занадто дорогі, краще брати у бацька. Так що замість газа по 400 завезуть готові добрива з сябріі, тобто у того, хто газ взяв по 128. Так що ще питання в цій ситуації, що краще взяти газ чи взяти клаптик готових добрив за демпінг прайсом((