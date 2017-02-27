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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8340834183428343>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:10

  somilitark написав:Одеса остання впала, до того ще Харків брикався з найвищими курсами, але теж уже дві доби світить 55 на 65.
Усі овени запаковані, можна готуватися до весни, а там вже на арену вийдуть перелякані аграрії, які в цьому році запакувались валютою ще краще ніж пересічні ☺

Ви помиляєтесь. Теорія про овенів має місце бути. Але на жаль чи на щастя, ще не всі увірували в гривню. А от коли/якщо це трапиться тоді...
Згідно цієї теорії, щоб вона реалізувалась, люди мають міняти долар на гривню саме зараз, бо потім буде дешевше. Поки що таких не має. Всі навпаки очікують стрибка вгору.
Тому ще раз повторюсь. В даний момент теорія овенів має тільки шанс відбутись. Про те що вона вже відбувається говорити поки що не приходиться.
Спостерігаємо.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:17

  somilitark написав:
  odessit2007 написав:
26.55-26.58/26.63-26.65

Добресенький ранок усім.

Усі овени запаковані, можна готуватися до весни, а там вже на арену вийдуть перелякані аграрії, які в цьому році запакувались валютою ще краще ніж пересічні ☺

Думаю,аграрии выйдут перепуганные раньше и по другому поводу,-когда поймут в январе,что местных удобрений и СЗР с таким газом на всех не хватит и надо покупать импорт. Поживём увидим.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шановні форумчани із профільною освітою, будь ласка допоможіть зрозуміти.
Якщо всі центробанки розвинених країн світу друкують гроші, та накачують свої економіки ліквідністю, щоб врятувати свої економіки від наслідків ковіду розганяючи при цьому інфляцію, а ми в той же час (НБУ) нічого не друкуємо і дивимось виключно баланс попиту/пропозиції на валюту на нашому МБ (+торгбаланс + баланс по фінрахунку). То чи є шанси, що наша валюта як мінімум Не буде девальвувати?
Адже при такій ситуації, ціни на все що ми продукуємо і вивозимо закордон будуть рости (через світову інфляцію), а імпорт такими темпами зростати не зможе бо якщо ціни ростуть, то за умовну тисячу гривень із кожним наступним днем можна буде купити все менше і менше імпортних товарів, а бюджети і гаманці наших громадян не резинові. Єдине, що виросте - собівартість критичного імпорту. Але в якійсь мірі це може підштовхнути українські компанії шукати шляхи диверсифікації, щоб зменшити долю критичного імпорту.
Будь ласка не полініться написати свою думку. Тим більше що на МБ доволі скучно,а особливих новин сьогодні не передбачається.
Дякую.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:36

  Realist написав:
  somilitark написав:Одеса остання впала, до того ще Харків брикався з найвищими курсами, але теж уже дві доби світить 55 на 65.
Усі овени запаковані, можна готуватися до весни, а там вже на арену вийдуть перелякані аграрії, які в цьому році запакувались валютою ще краще ніж пересічні ☺

Ви помиляєтесь.

Щось у вас дуже все перекручено.
Тут на форумі 95% обвалістів, які запаковані ще з літа по самі томати.
Орест, який створює картинку проукраінського на 100% у валюті по курсу 27+ це як назвати?
Всі "увірували в гривню?"😉
На форумі іноді до 10-ти повідомлень за день, обвалісти спостерігають мовчки, як сьогодні сказали на сепарресурсі їх "обкрадають" таким курсом, а пару чоловік оптимистів напишуть трохи і все. Не 20-30 сторінок за день, а одна сторінка.
Це вам про щось говорить чи ні?
Депозити почали суттєво скорочуватись у серпні, нарід наслухавших зрадофілів з усіх прасок зняв гривню і поскакав в валюту навіть на кредитні.
А у вас я в чомусь винен і помиляюсь.
Так що спостерігаю я, але скоріше за істериками украінофобів усіх мастей, це дуже приємно, повірте мені на слово😭
Що там сьогодні на міжбанку? Дайте вгадаю, знову 26.60?))
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 01 жов, 2021 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:41

  Яша написав:
  somilitark написав:
  odessit2007 написав:
26.55-26.58/26.63-26.65

Добресенький ранок усім.

Усі овени запаковані, можна готуватися до весни, а там вже на арену вийдуть перелякані аграрії, які в цьому році запакувались валютою ще краще ніж пересічні ☺

Думаю,аграрии выйдут перепуганные раньше и по другому поводу,-когда поймут в январе,что местных удобрений и СЗР с таким газом на всех не хватит и надо покупать импорт. Поживём увидим.

Коли газ був по 300, то аграрії казали що наші добрива занадто дорогі, краще брати у бацька.
Так що замість газа по 300, чи 700, чи 1200 завезуть готові добрива з сябріі, тобто у того, хто газ взяв по 128.
Так що ще питання в цій ситуації, що краще взяти газ, чи взяти клаптик готових добрив за демпінг прайсом((
А можливо і какахи з водоканалів підтягнуть, деякі так давно роблять, думаю зараз задумаються навіть самі помірковані.
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 01 жов, 2021 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:46

  Realist написав:
  somilitark написав:Одеса остання впала, до того ще Харків брикався з найвищими курсами, але теж уже дві доби світить 55 на 65.
Усі овени запаковані, можна готуватися до весни, а там вже на арену вийдуть перелякані аграрії, які в цьому році запакувались валютою ще краще ніж пересічні ☺

Ви помиляєтесь.

Ви вириваєте фразу із контексту. Читайте наступне речення. В ньому весь зміст

  somilitark написав:Депозити почали суттєво скорочуватись у серпні, нарід наслухавших зрадофілів з усіх прасок зняв гривню і поскакав в валюту навіть на кредитні.

Із чого ви взяли, що ці гроші пішли у валюту? Ці гроші пішли на витрати (споживання). Адже при зростаючій інфляції вигідно витратити гроші на початку її зростання.
  somilitark написав:А у вас я в чомусь винен и помиляюсь.

Знову ж таки, прочитайте друге речення після фрази "Ви помиляєтесь".
Наведу його тут: "Теорія про овенів має місце бути. Але на жаль чи на щастя, ще не всі увірували в гривню. А от коли/якщо це трапиться тоді...
Ви не помиляєтесь про теорію овенів. Ви помиляєтесь тільки в тому, що ця теорія вже діє
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:47

Під грушею з Нового року


Вітаюсь совсіма!

2021__Зараз_Відсоток_____________2018__2019

1699,5 1505,0 -16,8(-10,8-6,00) XAU 2 - 3,55 + 2,85
21,100 18,325 -13,5(-11,1-2,40) AUD 1 -11,28 -14,91
34,625 30,775 -11,1(-8,30-2,80) EUR 4 - 4,93 -16,64
31,950 28,400 -11,1(-9,08-2,02) CHF 3 - 1,05 -14,16
38,350 35,650 -7,04(-3,85-3,19) GBP 6 - 6,54 -11,71
28,325 26,605 -6,07(-4,87-1,20) USD 5 - 0,45 -13,45
Позиція кошику = -5,57%
0,3800 0,3650 -3,95(-3,55-0,40) RUB 7 -17,37 - 3,18
гривня_____ +6,8115(+5,7488+1,0627) % чистий прибуток по депозитах з початку року

Перша колонка курс на початок 2021, друга - курс на 01.10.2021 10:00 дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці.
Останні два стовбчики, то є річний відсоток зміни коштовності валюти у гривнях в попередні два ревальваційних роки.
Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки.

За місяць по відношенню до гривні втратили всі.
Найбільше втратило золото. Далі йде фунт. Отакої...

Вже другий місяць поспіль найменше до гривні з початку року втратив рубЪ! Він і програє тільки гривні!!!


Відсоток додатку прибутку місяної гривні підскочив завдяки розміщенню гривні , яку повернули з «Земельного капіталу», на ОВДП.
Хоча лишився досить низький прибуток в Недержавному пенсійному фонді (всього чистими 6,8209(6,7781) відсотка річних) :-(

Порахуємо свій прибуток/втрати гривні через кошик.
Доляр перепродано по середньозваженому річному! Тому валюту треба купувати. До того, гарно впало золото!!! Додав у кошик пів відсотка по золоту і відсоток по доляру за рахунок гривні.



XAU — 26+0,5%; CHF - 6%; USD - 20+1%; EUR - 10%;
AUD - 0%;GBP - 4%; UAH — 34-1,5%; RUB - 0%.

На сьогодні, за місяць маємо:

(26,5*(-6,00)+6*(-2,02)+21*(-1,20)+10*(-2,8)+0*(-2,40)+4*(-3,19)+32,5*(1,0627)+0*(-0,40))/100 = −2,0254%(0,0728%)

Місяць дав 2,02 відсотка втрат :-(

На сьогодні, з початку року маємо:

(26,5*(-16,8)+6*(-11,1)+21*(-6,07)+10*(-11,1)+0*(-13,5)+4*(-7,04)+32,5*(6,8115)+0*(-3,95))/100 =-5,57%(-3,36%)

З початку року маємо втрати.

На моменті кошик над російським рублем. Програю тільки рубЪлю. Підвищення ставки Росією дають себе знати!

Та, як я вже кілька разів писав, що я за наш напрямок в Європу, тому рахую капітал в євро. Зрозуміло, що в євро маю зиск, бо він набагато вище позиції моєї корзинки.

На останній місяць втратили 5,57%. Якщо привести до всього року маємо втрати
-5,57%*12/9=−7,43%(-5,04%). Втрачаю. :(


ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 01 жов, 2021 10:20, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:51

Realist
Ви зараз мене не сприймаєте, я висловив вам свою думку, но ви нікого не слухаєте, у вас напевне образа на курс.
Ви дуже хочете для себе щось довести, щось підвести під готове рішення. У вас зараз не холодний розум, а якісь панічні настрої.
Моя порада, зараз не приймайте ніяких рішень, бо ви зараз не в формі.😄
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Realist написав:Із чого ви взяли, що ці гроші пішли у валюту? Ці гроші пішли на витрати (споживання). Адже при зростаючій інфляції вигідно витратити гроші на початку її зростання.

Позитивне сальдо купівлі валюти на 5,6млрд.грн вперше за півроку можливо наштовхнуло на подібні думки:))

viewtopic.php?p=5304456#p5304456
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:10

Украина самостоятельно добывает 21милиард кубов газа в год ( 21 миллиард в год ; я не знаю сколько она тратит в год ; но это достойный уровень и потенциал есть )

*Відправлено з Чату
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