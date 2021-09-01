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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8340834183428343

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:21

  sani_2012 написав:Украина самостоятельно добывает 21милиард кубов газа в год ( 21 миллиард в год ; я не знаю сколько она тратит в год ; но это достойный уровень и потенциал есть )

*Відправлено з Чату

Хто знає, де здобути інформацію: скільки газу в рік йде на опалення населенням приватних будинків та на надання послуг ЖКГ в сфері опалення квартир та підігріву води ?
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:21

Підсумки по ОВДП за вересень (з 01.09 по 01.10):

банки +3.022 млрд грн;
юрособи +1.562 млрд грн;
фізособи +2.071 млрд грн;
нерезиденти -0.163 млрд грн.

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:34

  stryzhko написав:
Realist написав:Із чого ви взяли, що ці гроші пішли у валюту? Ці гроші пішли на витрати (споживання). Адже при зростаючій інфляції вигідно витратити гроші на початку її зростання.

Позитивне сальдо купівлі валюти на 5,6млрд.грн вперше за півроку можливо наштовхнуло на подібні думки:))

viewtopic.php?p=5304456#p5304456

Так, все вірно. Населення купило у серпні на 258,24 млн більше ніж продало. це біля 7 млрд. грн. При тому вересень виявився практично нейтральним по балансу купівля/продаж. Таким чином робимо висновок про фальстарт купівлі валюти у серпні.
До речі, я був одним із тих хто купляв в серпні, але в кінці місяця все ж таки здав по 26,75 і зафіксував гривневий збиток.
Дані взяті звідси https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-cur ... 30.09.2021
Але ж заощадження за 2-й квартал зменшились на 87 млрд. грн. viewtopic.php?p=5306323#p5306323 Всі місяці 2-го кварталу населення більше продавало ніж купляло валюти. Таким чином робимо висновок, що ще в той час громадяни почали усвідомлювати до чого може призвести інфляція. Тобто гроші почали витрачати.
Надіюсь я вичерпно прокоментував ваші смайлики :-).
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:36

  alex10 написав:Хто знає, де здобути інформацію: скільки газу в рік йде на опалення населенням приватних будинків та на надання послуг ЖКГ в сфері опалення квартир та підігріву води ?

https://index.minfin.com.ua/economy/energy/
(Может где-то здесь)
Хотя я думаю это тайна ( наверно ; я не уверен )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:01

  Василь-Рівне написав:Міністерство фінансів України погасило останній випуск облігацій державної позики під гарантією США. Загальна сума платежу становила більше ніж 1 млрд доларів.
Загальна сума становила понад 1 млрд доларів, в тому числі 1 млрд доларів США погашення єврооблігацій й 7,355 млн доларів процентних платежів.
Відзначається, що випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантією США було здійснено у 2016 році на суму 1 млрд доларів. Процентна ставка становила 1,471% щорічно.
"Це останній з трьох випусків єврооблігацій під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року, а другий – в травні 2020 року", - відзначає пресслужба.

тепер можна вверх... зробили погашення при низькому курсу, а займти ліпше по високому ... пакуєм наплічники для походу на північ
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:04

  Realist написав:Шановні форумчани із профільною освітою, будь ласка допоможіть зрозуміти.
Якщо всі центробанки розвинених країн світу друкують гроші, та накачують свої економіки ліквідністю, щоб врятувати свої економіки від наслідків ковіду розганяючи при цьому інфляцію, а ми в той же час (НБУ) нічого не друкуємо і дивимось виключно баланс попиту/пропозиції на валюту на нашому МБ (+торгбаланс + баланс по фінрахунку). То чи є шанси, що наша валюта як мінімум Не буде девальвувати?
Адже при такій ситуації, ціни на все що ми продукуємо і вивозимо закордон будуть рости (через світову інфляцію), а імпорт такими темпами зростати не зможе бо якщо ціни ростуть, то за умовну тисячу гривень із кожним наступним днем можна буде купити все менше і менше імпортних товарів, а бюджети і гаманці наших громадян не резинові. Єдине, що виросте - собівартість критичного імпорту. Але в якійсь мірі це може підштовхнути українські компанії шукати шляхи диверсифікації, щоб зменшити долю критичного імпорту.
Будь ласка не полініться написати свою думку. Тим більше що на МБ доволі скучно,а особливих новин сьогодні не передбачається.
Дякую.

як це "ми (НБУ) нічого не друкуємо", откуда дровішки?
flyman
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