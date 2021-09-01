Так, все вірно. Населення купило у серпні на 258,24 млн більше ніж продало. це біля 7 млрд. грн. При тому вересень виявився практично нейтральним по балансу купівля/продаж. Таким чином робимо висновок про фальстарт купівлі валюти у серпні. До речі, я був одним із тих хто купляв в серпні, але в кінці місяця все ж таки здав по 26,75 і зафіксував гривневий збиток. Дані взяті звідси https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-cur ... 30.09.2021 Але ж заощадження за 2-й квартал зменшились на 87 млрд. грн. viewtopic.php?p=5306323#p5306323 Всі місяці 2-го кварталу населення більше продавало ніж купляло валюти. Таким чином робимо висновок, що ще в той час громадяни почали усвідомлювати до чого може призвести інфляція. Тобто гроші почали витрачати. Надіюсь я вичерпно прокоментував ваші смайлики .
Василь-Рівне написав:Міністерство фінансів України погасило останній випуск облігацій державної позики під гарантією США. Загальна сума платежу становила більше ніж 1 млрд доларів. Загальна сума становила понад 1 млрд доларів, в тому числі 1 млрд доларів США погашення єврооблігацій й 7,355 млн доларів процентних платежів. Відзначається, що випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантією США було здійснено у 2016 році на суму 1 млрд доларів. Процентна ставка становила 1,471% щорічно. "Це останній з трьох випусків єврооблігацій під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року, а другий – в травні 2020 року", - відзначає пресслужба.
тепер можна вверх... зробили погашення при низькому курсу, а займти ліпше по високому ... пакуєм наплічники для походу на північ
Realist написав:Шановні форумчани із профільною освітою, будь ласка допоможіть зрозуміти. Якщо всі центробанки розвинених країн світу друкують гроші, та накачують свої економіки ліквідністю, щоб врятувати свої економіки від наслідків ковіду розганяючи при цьому інфляцію, а ми в той же час (НБУ) нічого не друкуємо і дивимось виключно баланс попиту/пропозиції на валюту на нашому МБ (+торгбаланс + баланс по фінрахунку). То чи є шанси, що наша валюта як мінімум Не буде девальвувати? Адже при такій ситуації, ціни на все що ми продукуємо і вивозимо закордон будуть рости (через світову інфляцію), а імпорт такими темпами зростати не зможе бо якщо ціни ростуть, то за умовну тисячу гривень із кожним наступним днем можна буде купити все менше і менше імпортних товарів, а бюджети і гаманці наших громадян не резинові. Єдине, що виросте - собівартість критичного імпорту. Але в якійсь мірі це може підштовхнути українські компанії шукати шляхи диверсифікації, щоб зменшити долю критичного імпорту. Будь ласка не полініться написати свою думку. Тим більше що на МБ доволі скучно,а особливих новин сьогодні не передбачається. Дякую.
як це "ми (НБУ) нічого не друкуємо", откуда дровішки?