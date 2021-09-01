Так, все вірно. Населення купило у серпні на 258,24 млн більше ніж продало. це біля 7 млрд. грн. При тому вересень виявився практично нейтральним по балансу купівля/продаж. Таким чином робимо висновок про фальстарт купівлі валюти у серпні. До речі, я був одним із тих хто купляв в серпні, але в кінці місяця все ж таки здав по 26,75 і зафіксував гривневий збиток. Дані взяті звідси https://bank.gov.ua/ua/markets/cash-cur ... 30.09.2021 Але ж заощадження за 2-й квартал зменшились на 87 млрд. грн. viewtopic.php?p=5306323#p5306323 Всі місяці 2-го кварталу населення більше продавало ніж купляло валюти. Таким чином робимо висновок, що ще в той час громадяни почали усвідомлювати до чого може призвести інфляція. Тобто гроші почали витрачати. Надіюсь я вичерпно прокоментував ваші смайлики .
Василь-Рівне написав:Міністерство фінансів України погасило останній випуск облігацій державної позики під гарантією США. Загальна сума платежу становила більше ніж 1 млрд доларів. Загальна сума становила понад 1 млрд доларів, в тому числі 1 млрд доларів США погашення єврооблігацій й 7,355 млн доларів процентних платежів. Відзначається, що випуск облігацій зовнішньої державної позики під гарантією США було здійснено у 2016 році на суму 1 млрд доларів. Процентна ставка становила 1,471% щорічно. "Це останній з трьох випусків єврооблігацій під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року, а другий – в травні 2020 року", - відзначає пресслужба.
тепер можна вверх... зробили погашення при низькому курсу, а займти ліпше по високому ... пакуєм наплічники для походу на північ
Realist написав:Шановні форумчани із профільною освітою, будь ласка допоможіть зрозуміти. Якщо всі центробанки розвинених країн світу друкують гроші, та накачують свої економіки ліквідністю, щоб врятувати свої економіки від наслідків ковіду розганяючи при цьому інфляцію, а ми в той же час (НБУ) нічого не друкуємо і дивимось виключно баланс попиту/пропозиції на валюту на нашому МБ (+торгбаланс + баланс по фінрахунку). То чи є шанси, що наша валюта як мінімум Не буде девальвувати? Адже при такій ситуації, ціни на все що ми продукуємо і вивозимо закордон будуть рости (через світову інфляцію), а імпорт такими темпами зростати не зможе бо якщо ціни ростуть, то за умовну тисячу гривень із кожним наступним днем можна буде купити все менше і менше імпортних товарів, а бюджети і гаманці наших громадян не резинові. Єдине, що виросте - собівартість критичного імпорту. Але в якійсь мірі це може підштовхнути українські компанії шукати шляхи диверсифікації, щоб зменшити долю критичного імпорту. Будь ласка не полініться написати свою думку. Тим більше що на МБ доволі скучно,а особливих новин сьогодні не передбачається. Дякую.
як це "ми (НБУ) нічого не друкуємо", откуда дровішки?
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. Перекурив, опустились на полкопейки, выросли на 2.5 и с выходом на рынок основных игроков уравновесились. После небольшой паузы медленно опустились на копейку. Еще немного постояв, приподнялись на полкопейки. В мире доллар, чуть откатившись вечером от дневного максимума, демонстрирует стабильность с легкой тенденцией к снижению. Справочный курс встретили котировками 26.6000 - 26.6200, что на 1.5 копейки выше открытия. Похоже, сочетание пятницы и первого дня месяца делает рынок очень вялым.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах существенно уменьшились за счет роста объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда.
В среду объем МБ уменьшился с 583.5 до 548.3 млн. Чистый спрос составил 543.3 млн. Клиентские обороты существенно выросли и по общему объему, в который вошло много форвардных покупок, были близки к балансу. По оперативным сделкам предложение существенно превышало спрос.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Realist написав:Якщо всі центробанки розвинених країн світу друкують гроші, та накачують свої економіки ліквідністю, щоб врятувати свої економіки від наслідків ковіду розганяючи при цьому інфляцію, а ми в той же час (НБУ) нічого не друкуємо і дивимось виключно баланс попиту/пропозиції на валюту на нашому МБ
Я бы Вам предложил посмотреть на денежные агрегаты в статистике, но боюсь, что по этому поводу начнется очередной приступ всеобщей паники Да, НБУ не выкупал ценные бумаги, как это делали в США, но это не означает отсутствие эмиссии. НБУ запускал программу длительного рефинансирования. Деньги печатались под залог ценных бумаг, выдавались банкам, а те кредитовали на них инфраструктурные проекты правительства, через которые вливались деньги в экономику, непосредственно бизнес и немного непосредственно правительство. То же самое, но вид в профиль. Как видим, гривна укрепилась не слишком сильно, т.е. существенных дисбалансов не случилось. У нас свои реалии, поэтому и свои методы эмиссии. Единственное, чего можно было бы опасаться - более раннее сворачивание этой программы. Но таковы реалии, уровень инфляции не позволил продолжать. Любое действие - это поиск компромисса между разной степени полезности эффектами.
Сибарит написав:Единственное, чего можно было бы опасаться - более раннее сворачивание этой программы. Но таковы реалии, уровень инфляции не позволил продолжать. Любое действие - это поиск компромисса между разной степени полезности эффектами.
Дякую за відповідь. Але виходить, що ми уже фактично припинили цей процес бо інфляція піджимає, а весь світ ще ні. Цих кілька місяців можуть зіграти в підтримку гривні.
Сибарит написав:Единственное, чего можно было бы опасаться - более раннее сворачивание этой программы. Но таковы реалии, уровень инфляции не позволил продолжать. Любое действие - это поиск компромисса между разной степени полезности эффектами.
Дякую за відповідь. Але виходить, що ми уже фактично припинили цей процес бо інфляція піджимає, а весь світ ще ні. Цих кілька місяців можуть зіграти в підтримку гривні.
трішки підняв НБУ облікову ставку, і ОВДП зараз відносно початку 2021 зменшилося в обігу, але ж є бюджетний дефіцит, є 5% чи скільки там? на 2022, по моєму 5% дефіциту закладено теж, фінансування бюджету теж достатньо із запозичень, як зовнішніх так і внутрішніх, у твердих валютах та СДР, так і грн.
Особисто я розглядаю теперішнє зміцнення гривні, як відплив перед цунамі (коли ФЕД почне монетарне "зміцнення" на противагу "помякшенню")