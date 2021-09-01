Realist написав:

Шановні форумчани із профільною освітою, будь ласка допоможіть зрозуміти.Якщо всі центробанки розвинених країн світу друкують гроші, та накачують свої економіки ліквідністю, щоб врятувати свої економіки від наслідків ковіду розганяючи при цьому інфляцію, а ми в той же час (НБУ) нічого не друкуємо і дивимось виключно баланс попиту/пропозиції на валюту на нашому МБ (+торгбаланс + баланс по фінрахунку). То чи є шанси, що наша валюта як мінімумбуде девальвувати?Адже при такій ситуації, ціни на все що ми продукуємо і вивозимо закордон будуть рости (через світову інфляцію), а імпорт такими темпами зростати не зможе бо якщо ціни ростуть, то за умовну тисячу гривень із кожним наступним днем можна буде купити все менше і менше імпортних товарів, а бюджети і гаманці наших громадян не резинові. Єдине, що виросте - собівартість критичного імпорту. Але в якійсь мірі це може підштовхнути українські компанії шукати шляхи диверсифікації, щоб зменшити долю критичного імпорту.Будь ласка не полініться написати свою думку. Тим більше що на МБ доволі скучно,а особливих новин сьогодні не передбачається.Дякую.