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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8341834283438344

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Цих кілька місяців можуть зіграти в підтримку гривні.

Могут. Но как будут играть множество остальных факторов, и каков будет в итоге результат, сказать не может никто.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:35

  Realist написав:
  Сибарит написав:Единственное, чего можно было бы опасаться - более раннее сворачивание этой программы. Но таковы реалии, уровень инфляции не позволил продолжать. Любое действие - это поиск компромисса между разной степени полезности эффектами.

Дякую за відповідь. Але виходить, що ми уже фактично припинили цей процес бо інфляція піджимає, а весь світ ще ні.
Цих кілька місяців можуть зіграти в підтримку гривні.

Ось так, виходить ви хочете ризикнути валютною котлетою і шукаєте докази, що я правильно зроблю скинувши валюту.
Вірно Сибарит сказав, що дуже багато факторів впливає, для мене головний аргумент у кошик стабільності, це адекватна економічна політика і політична воля стримувати курс, якщо умови погіршаться.
Це не баба 200 з патроном, коли вже відійшов Крим і більша частина Донбасу, були сподівання що курс 13 або 14 то край. Але потім дурним злочинним рефінансом за відкати, злили в унітаз усі резерви, розігнали курс до 40 і заспокоїлись тільки тоді, коли всі стали жебраками і вся економіка зупинилась.
Можливо буде 30, якщо зійдеться багато негативних факторів осінню 2022, але я знаю, що Коломойський буде якось рятувати ситуацію, а не зробить курс 100, а потім буде шукати винних де інде, тільки не в собі.
Вибори 2024 вже стартували, це факт.
Ось і все що треба знати про курс, керівникі кварталу 95 дуже хитрі і розуміють, щоб виграти вибори, то треба щоб народ не біднішав, як при педро.
Ось такі висновки. Як воно буде побачимо, але я гадаю, що нічого дуже болючого з гривнею не трапиться😼
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:44

  Realist написав:
  Qwerty написав:
  Олежан написав:Завтра будет 26,8 и перспектива 26 до когда августа

А ось і кінець серпня! По 26 як бачимо нема! Вже по 27! А буде і по 27,20!

Арґументуйте будь ласка. Ваш поважний вік та досвід дозволяють це робити і не обмежуватись пафосними фразами. Дякую.

Мій і вік і досвід підказує, що колись обовязково буде по 27,20… Також мій вік і досвід не дає мені можливості зрозуміти як люди можуть писати, що перспектива до кінця серпня 26! Чи вас не турбує така легковажність і не обґрунтованість у більшості дописувачів! Я просто звик довіряти людям і тому констатую іноді те, що дехто був неправий! Думаю що пам’ять у них коротка, тому хочеться її оновити… Чи щось не так?! Про які пафосні фрази йде мова?! Чи у пана погане розуміння, що таке «пафос»?!
Qwerty
 
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