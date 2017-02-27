Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:35

Realist написав: Сибарит написав: Единственное, чего можно было бы опасаться - более раннее сворачивание этой программы. Но таковы реалии, уровень инфляции не позволил продолжать. Любое действие - это поиск компромисса между разной степени полезности эффектами. Единственное, чего можно было бы опасаться - более раннее сворачивание этой программы. Но таковы реалии, уровень инфляции не позволил продолжать. Любое действие - это поиск компромисса между разной степени полезности эффектами.

Дякую за відповідь. Але виходить, що ми уже фактично припинили цей процес бо інфляція піджимає, а весь світ ще ні.

Цих кілька місяців можуть зіграти в підтримку гривні. Дякую за відповідь. Але виходить, що ми уже фактично припинили цей процес бо інфляція піджимає, а весь світ ще ні.Цих кілька місяців можуть зіграти в підтримку гривні.

Ось так, виходить ви хочете ризикнути валютною котлетою і шукаєте докази, що я правильно зроблю скинувши валюту.Вірно Сибарит сказав, що дуже багато факторів впливає, для мене головний аргумент у кошик стабільності, це адекватна економічна політика і політична воля стримувати курс, якщо умови погіршаться.Це не баба 200 з патроном, коли вже відійшов Крим і більша частина Донбасу, були сподівання що курс 13 або 14 то край. Але потім дурним злочинним рефінансом за відкати, злили в унітаз усі резерви, розігнали курс до 40 і заспокоїлись тільки тоді, коли всі стали жебраками і вся економіка зупинилась.Можливо буде 30, якщо зійдеться багато негативних факторів осінню 2022, але я знаю, що Коломойський буде якось рятувати ситуацію, а не зробить курс 100, а потім буде шукати винних де інде, тільки не в собі.Вибори 2024 вже стартували, це факт.Ось і все що треба знати про курс, керівникі кварталу 95 дуже хитрі і розуміють, щоб виграти вибори, то треба щоб народ не біднішав, як при педро.Ось такі висновки. Як воно буде побачимо, але я гадаю, що нічого дуже болючого з гривнею не трапиться😼