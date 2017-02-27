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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:50
Realist написав:
Цих кілька місяців можуть зіграти в підтримку гривні.
Могут. Но как будут играть множество остальных факторов, и каков будет в итоге результат, сказать не может никто.
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Сибарит
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:35
Realist написав: Сибарит написав:
Единственное, чего можно было бы опасаться - более раннее сворачивание этой программы. Но таковы реалии, уровень инфляции не позволил продолжать. Любое действие - это поиск компромисса между разной степени полезности эффектами.
Дякую за відповідь. Але виходить, що ми уже фактично припинили цей процес бо інфляція піджимає, а весь світ ще ні.
Цих кілька місяців можуть зіграти в підтримку гривні.
Ось так, виходить ви хочете ризикнути валютною котлетою і шукаєте докази, що я правильно зроблю скинувши валюту.
Вірно Сибарит сказав, що дуже багато факторів впливає, для мене головний аргумент у кошик стабільності, це адекватна економічна політика і політична воля стримувати курс, якщо умови погіршаться.
Це не баба 200 з патроном, коли вже відійшов Крим і більша частина Донбасу, були сподівання що курс 13 або 14 то край. Але потім дурним злочинним рефінансом за відкати, злили в унітаз усі резерви, розігнали курс до 40 і заспокоїлись тільки тоді, коли всі стали жебраками і вся економіка зупинилась.
Можливо буде 30, якщо зійдеться багато негативних факторів осінню 2022, але я знаю, що Коломойський буде якось рятувати ситуацію, а не зробить курс 100, а потім буде шукати винних де інде, тільки не в собі.
Вибори 2024 вже стартували, це факт.
Ось і все що треба знати про курс, керівникі кварталу 95 дуже хитрі і розуміють, щоб виграти вибори, то треба щоб народ не біднішав, як при педро.
Ось такі висновки. Як воно буде побачимо, але я гадаю, що нічого дуже болючого з гривнею не трапиться😼
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:44
Realist написав: Qwerty написав: Олежан написав:
Завтра будет 26,8 и перспектива 26 до когда августа
А ось і кінець серпня! По 26 як бачимо нема! Вже по 27! А буде і по 27,20!
Арґументуйте будь ласка. Ваш поважний вік та досвід дозволяють це робити і не обмежуватись пафосними фразами. Дякую.
Мій і вік і досвід підказує, що колись обовязково буде по 27,20… Також мій вік і досвід не дає мені можливості зрозуміти як люди можуть писати, що перспектива до кінця серпня 26! Чи вас не турбує така легковажність і не обґрунтованість у більшості дописувачів! Я просто звик довіряти людям і тому констатую іноді те, що дехто був неправий! Думаю що пам’ять у них коротка, тому хочеться її оновити… Чи щось не так?! Про які пафосні фрази йде мова?! Чи у пана погане розуміння, що таке «пафос»?!
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:58
juristkostya написав: Denik написав:
Кто сильно захочет упражняться с тем, чтобы при уборке вести кукурузу на элеватор для сушки, затем к себе на напольный склад, затем снова на элеватор для погрузки на жд?
Вполне нормальная практика. Организовать себе склад из сборных конструкций стоит недорого, а услугу сушки заказать на стороне.
Мда… Навіть коментувати не хочеться… А услуга сушки при нинішній ціні на газ теж недорого?! А приймання, очистка, відвантаження, транспортні витрати теж недорого?!
Цілком нормальна практика нині для декого це тримати в полі і чекати нормальної вологості… дехто і до весни буде чекати!
Шо там на заправці?!
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:08
juristkostya написав: Denik написав: juristkostya написав:
вы не поняли. Я вас проинформировал, как оно нередко обстоит в жизни. Здесь нет предмета для спора.
Я все эти моменты отлично знаю. С точки зрения экономики в этом году все будет по-другому, так как вся работа логистики будет на пределе возможностей.
Не драматизируйте. Притащить из Европы бэушные тягачи и прицепы - вопрос одной недели. Лизинг под них оформить - для работающей фирмы тоже нефиг делать. Короче, логистика точно не будет узким местом, это не урожай вырастить и не элеватор построить.
Думав попередній коментар це було дно, але тут знизу постукали! Так притащили з Європи беу тягачі і причепи?! 😂😎
Знайомі бізнесмени у яких величезні автопарки з задоволенням і свої продадуть беушні, але бажаючих чомусь нема купляти… Юрісткостя щось чув про чималі штрафи за перегруз?! Не дуже вигідна зараз справа займатися автоперевезеннями… Але кому я це пишу! Цікаво чому великі агрокорпораціі не дуже сильно собі формують великі автопарки?! Чи на думку таких як костя збір урожаю круглий рік і транспорт буде постійно задіяний?! Чи потім назад в Європу відправимо все беу?!
Ось «Нібулон» розвиває річковий транспорт… Так стільки проблем має, що Вадатурський вже криком кричить!
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:15
Denik написав: juristkostya написав:
Станут не нужны - вернут. На то он и лизинг.
Что касается конкуренции с ж.д., то тут у вас проблема с логикой. Вы же сами распинались, какие дикие проблемы с логистикой нас всех ждут. При наличии ажиотажного спроса ниша автоперевозок обеспечена.
У меня нет никаких проблем с логикой. На лизинг фуры на полгода никто денег не даст. В лизинговых конторах отлично понимают рынок. В обычный год предложение автотранспорта избыточно, равно как и предложение жд-вагонов в любой период кроме осени.
Без автотранспорт никуда не деться при вывозе зерна с поля.
Но перевозки маршрутами по 54 вагона с крупных элеваторов в конце концов смогут "перемолотить" любой объем.
Давайте ближе к теме. По-моему в этом году с сентября аграриям будет не того чтобы "придержать" урожай. Поэтому с сентября будут устойчивый и постоянный поток экспортной выручки (зерно+масличные) на межбанке. Как аграрии распорядятся вырученной гривной - это уже другой вопрос.
Як розпорядяться?! Ну, в першу чергу віддадуть борги за отримані насіння, добрива, паливо-мастильні… Проведуть оплату паїв… Ну, а з іншими кредиторами домовляться розрахуватися пізніше! Ну, а потім відкриють прайс по тим же добривами і по іншим позиціям і подумають чи варте оте все здоров’я і сил…
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:34
vitaliian написав: RTC12 написав:
Это не решение вопроса. На кассе в супермаркете придется за всё заплатить...
а решения вопроса нет. Целительные девалы за 23 года не реанимировали промпроизводства, никуда не делась коррупция и другие системные болезни экономики. Пока кредитуют - живём, перестанут кредитовать тоже будем жить (но хуже).
RTC12 написав:
На кассе в супермаркете придется за всё заплатить...
супермаркет это ещё не весь рынок. Когда цена на легальных заправках взлетела до небес, открылась масса нелегальных, на территории предприятий, без ценников и рекламы, с ценой на 5 грн. ниже и там сразу же появились покупатели. Если супермаркет вам задумал продать что то втридорога поищите где это же можно купить дешевле. Иногда в разы. Сложнее с газом (отоплением коммунальными) но тоже решаемо. На рынке не может быть неподъемных цен, бизнес жадного продавца сразу съедят конкуренты с аналогичными или похожими товарами.
Складніше з газом… Але як пишете ви теж рєшамо, бізнес жадного продавця зразу з’їсть… так з’їли вже постачальників газу вже по 1200 доларів чи ще нє?!
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:50
Вітаюсь, совсіма!
І хто гадав що збільшення інфляції на одну шишечку більше очікуванрой призведе до такого росту Євро на моменті!
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) 3,4% 3,3% 3,0%
Мабуть очікують якихось дієвих дій з боку Європейських регуляторів...
ВО
Хай щастить!
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:06
Скупайтесь глупцы. Будет кратковременный мировой спрос на валюту, для фиксации прибыли во всевозможных пузырях.
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