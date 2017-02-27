RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8342834383448345>

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Цих кілька місяців можуть зіграти в підтримку гривні.

Могут. Но как будут играть множество остальных факторов, и каков будет в итоге результат, сказать не может никто.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6082
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4629 раз.
Подякували: 13745 раз.
 
Профіль
34
19
28
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:35

  Realist написав:
  Сибарит написав:Единственное, чего можно было бы опасаться - более раннее сворачивание этой программы. Но таковы реалии, уровень инфляции не позволил продолжать. Любое действие - это поиск компромисса между разной степени полезности эффектами.

Дякую за відповідь. Але виходить, що ми уже фактично припинили цей процес бо інфляція піджимає, а весь світ ще ні.
Цих кілька місяців можуть зіграти в підтримку гривні.

Ось так, виходить ви хочете ризикнути валютною котлетою і шукаєте докази, що я правильно зроблю скинувши валюту.
Вірно Сибарит сказав, що дуже багато факторів впливає, для мене головний аргумент у кошик стабільності, це адекватна економічна політика і політична воля стримувати курс, якщо умови погіршаться.
Це не баба 200 з патроном, коли вже відійшов Крим і більша частина Донбасу, були сподівання що курс 13 або 14 то край. Але потім дурним злочинним рефінансом за відкати, злили в унітаз усі резерви, розігнали курс до 40 і заспокоїлись тільки тоді, коли всі стали жебраками і вся економіка зупинилась.
Можливо буде 30, якщо зійдеться багато негативних факторів осінню 2022, але я знаю, що Коломойський буде якось рятувати ситуацію, а не зробить курс 100, а потім буде шукати винних де інде, тільки не в собі.
Вибори 2024 вже стартували, це факт.
Ось і все що треба знати про курс, керівникі кварталу 95 дуже хитрі і розуміють, щоб виграти вибори, то треба щоб народ не біднішав, як при педро.
Ось такі висновки. Як воно буде побачимо, але я гадаю, що нічого дуже болючого з гривнею не трапиться😼
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11964
З нами з: 30.12.09
Подякував: 422 раз.
Подякували: 3129 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:44

  Realist написав:
  Qwerty написав:
  Олежан написав:Завтра будет 26,8 и перспектива 26 до когда августа

А ось і кінець серпня! По 26 як бачимо нема! Вже по 27! А буде і по 27,20!

Арґументуйте будь ласка. Ваш поважний вік та досвід дозволяють це робити і не обмежуватись пафосними фразами. Дякую.

Мій і вік і досвід підказує, що колись обовязково буде по 27,20… Також мій вік і досвід не дає мені можливості зрозуміти як люди можуть писати, що перспектива до кінця серпня 26! Чи вас не турбує така легковажність і не обґрунтованість у більшості дописувачів! Я просто звик довіряти людям і тому констатую іноді те, що дехто був неправий! Думаю що пам’ять у них коротка, тому хочеться її оновити… Чи щось не так?! Про які пафосні фрази йде мова?! Чи у пана погане розуміння, що таке «пафос»?!
Qwerty
 
Повідомлень: 2576
З нами з: 25.02.15
Подякував: 332 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:58

  juristkostya написав:
  Denik написав:Кто сильно захочет упражняться с тем, чтобы при уборке вести кукурузу на элеватор для сушки, затем к себе на напольный склад, затем снова на элеватор для погрузки на жд?

Вполне нормальная практика. Организовать себе склад из сборных конструкций стоит недорого, а услугу сушки заказать на стороне.

Мда… Навіть коментувати не хочеться… А услуга сушки при нинішній ціні на газ теж недорого?! А приймання, очистка, відвантаження, транспортні витрати теж недорого?!
Цілком нормальна практика нині для декого це тримати в полі і чекати нормальної вологості… дехто і до весни буде чекати!
Шо там на заправці?!
Qwerty
 
Повідомлень: 2576
З нами з: 25.02.15
Подякував: 332 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:08

  juristkostya написав:
  Denik написав:
  juristkostya написав:вы не поняли. Я вас проинформировал, как оно нередко обстоит в жизни. Здесь нет предмета для спора.

Я все эти моменты отлично знаю. С точки зрения экономики в этом году все будет по-другому, так как вся работа логистики будет на пределе возможностей.

Не драматизируйте. Притащить из Европы бэушные тягачи и прицепы - вопрос одной недели. Лизинг под них оформить - для работающей фирмы тоже нефиг делать. Короче, логистика точно не будет узким местом, это не урожай вырастить и не элеватор построить.

Думав попередній коментар це було дно, але тут знизу постукали! Так притащили з Європи беу тягачі і причепи?! 😂😎
Знайомі бізнесмени у яких величезні автопарки з задоволенням і свої продадуть беушні, але бажаючих чомусь нема купляти… Юрісткостя щось чув про чималі штрафи за перегруз?! Не дуже вигідна зараз справа займатися автоперевезеннями… Але кому я це пишу! Цікаво чому великі агрокорпораціі не дуже сильно собі формують великі автопарки?! Чи на думку таких як костя збір урожаю круглий рік і транспорт буде постійно задіяний?! Чи потім назад в Європу відправимо все беу?!
Ось «Нібулон» розвиває річковий транспорт… Так стільки проблем має, що Вадатурський вже криком кричить!
Qwerty
 
Повідомлень: 2576
З нами з: 25.02.15
Подякував: 332 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:15

  Denik написав:
  juristkostya написав:Станут не нужны - вернут. На то он и лизинг.

Что касается конкуренции с ж.д., то тут у вас проблема с логикой. Вы же сами распинались, какие дикие проблемы с логистикой нас всех ждут. При наличии ажиотажного спроса ниша автоперевозок обеспечена.

У меня нет никаких проблем с логикой. На лизинг фуры на полгода никто денег не даст. В лизинговых конторах отлично понимают рынок. В обычный год предложение автотранспорта избыточно, равно как и предложение жд-вагонов в любой период кроме осени.
Без автотранспорт никуда не деться при вывозе зерна с поля.
Но перевозки маршрутами по 54 вагона с крупных элеваторов в конце концов смогут "перемолотить" любой объем.

Давайте ближе к теме. По-моему в этом году с сентября аграриям будет не того чтобы "придержать" урожай. Поэтому с сентября будут устойчивый и постоянный поток экспортной выручки (зерно+масличные) на межбанке. Как аграрии распорядятся вырученной гривной - это уже другой вопрос.

Як розпорядяться?! Ну, в першу чергу віддадуть борги за отримані насіння, добрива, паливо-мастильні… Проведуть оплату паїв… Ну, а з іншими кредиторами домовляться розрахуватися пізніше! Ну, а потім відкриють прайс по тим же добривами і по іншим позиціям і подумають чи варте оте все здоров’я і сил…
Qwerty
 
Повідомлень: 2576
З нами з: 25.02.15
Подякував: 332 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:34

  vitaliian написав:
  RTC12 написав:Это не решение вопроса. На кассе в супермаркете придется за всё заплатить...
а решения вопроса нет. Целительные девалы за 23 года не реанимировали промпроизводства, никуда не делась коррупция и другие системные болезни экономики. Пока кредитуют - живём, перестанут кредитовать тоже будем жить (но хуже).
  RTC12 написав:На кассе в супермаркете придется за всё заплатить...
супермаркет это ещё не весь рынок. Когда цена на легальных заправках взлетела до небес, открылась масса нелегальных, на территории предприятий, без ценников и рекламы, с ценой на 5 грн. ниже и там сразу же появились покупатели. Если супермаркет вам задумал продать что то втридорога поищите где это же можно купить дешевле. Иногда в разы. Сложнее с газом (отоплением коммунальными) но тоже решаемо. На рынке не может быть неподъемных цен, бизнес жадного продавца сразу съедят конкуренты с аналогичными или похожими товарами.

Складніше з газом… Але як пишете ви теж рєшамо, бізнес жадного продавця зразу з’їсть… так з’їли вже постачальників газу вже по 1200 доларів чи ще нє?!
Qwerty
 
Повідомлень: 2576
З нами з: 25.02.15
Подякував: 332 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:50

Інфляція в Європі росте


Вітаюсь, совсіма!

І хто гадав що збільшення інфляції на одну шишечку більше очікуванрой призведе до такого росту Євро на моменті!

12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) 3,4% 3,3% 3,0%

Мабуть очікують якихось дієвих дій з боку Європейських регуляторів...

ВО
Хай щастить!
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1711
З нами з: 16.10.08
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2333 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Скупайтесь глупцы. Будет кратковременный мировой спрос на валюту, для фиксации прибыли во всевозможных пузырях.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10389
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:53

Официальный курс + интервенции

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................01.10.2021..........04.10.2021
дата розрахунку...............30.09.2021...........01.10.2021
Євро..................................30,8231................30,8716...+0.16%
Долар США.......................26,6175................26,61...-0.03%
После полудня доллар отыграл две трети копейки.

Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. Перекурив, опустились на полкопейки, выросли на 2.5 и с выходом на рынок основных игроков уравновесились. После небольшой паузы медленно опустились на копейку. Еще немного постояв, приподнялись на полкопейки.
В мире доллар, чуть откатившись вечером от дневного максимума, демонстрирует стабильность с легкой тенденцией к снижению.
Справочный курс встретили котировками 26.6000 - 26.6200, что на 1.5 копейки выше открытия.
Похоже, сочетание пятницы и первого дня месяца делает рынок очень вялым.
До обеда выросли на 1.5 копейки. После обеда на копейку опустились и уравновесились. Подозреваю, что активность к этому времени уже была близка к нулю.
В мире доллар с обеда достаточно резво пошел вниз. Результат этого движения пока не ясен. Наблюдаем.
Официальный курс встретили котировками 26.6050 - 26.6250. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2020 - 28.3343 (+2) -172
2019 - 24.5553 (+36) +206

2018 - 28.2127 (-5)
2017 - 26.5785 (+5)

Т.к. сегодня ни НБУ, ни поводов для его появления на рынке не было, рискну огласить недельные результаты интервенций.
За прошедшую неделю НБУ купил на МБ 15 млн, по 5 с понедельника по среду. Ничего не продавал.
Чистая покупка с начала года составила $1479.7 млн.
Если результаты НБУ будут отличаться от моих, придется верить ему :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6082
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4629 раз.
Подякували: 13745 раз.
 
Профіль
34
19
28
2
  #<1 ... 8342834383448345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66, V tehno-teplo і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2754, 2755, 2756
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27551 10098229
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 15:50
proftpd66
Валютный рынок в мире 1 ... 774, 775, 776
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7755 8990767
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 09:49
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 111, 112, 113
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1129 2362864
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 16:23
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98709)
01.10.2021 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.