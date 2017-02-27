Могут. Но как будут играть множество остальных факторов, и каков будет в итоге результат, сказать не может никто.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:35
Ось так, виходить ви хочете ризикнути валютною котлетою і шукаєте докази, що я правильно зроблю скинувши валюту.
Вірно Сибарит сказав, що дуже багато факторів впливає, для мене головний аргумент у кошик стабільності, це адекватна економічна політика і політична воля стримувати курс, якщо умови погіршаться.
Це не баба 200 з патроном, коли вже відійшов Крим і більша частина Донбасу, були сподівання що курс 13 або 14 то край. Але потім дурним злочинним рефінансом за відкати, злили в унітаз усі резерви, розігнали курс до 40 і заспокоїлись тільки тоді, коли всі стали жебраками і вся економіка зупинилась.
Можливо буде 30, якщо зійдеться багато негативних факторів осінню 2022, але я знаю, що Коломойський буде якось рятувати ситуацію, а не зробить курс 100, а потім буде шукати винних де інде, тільки не в собі.
Вибори 2024 вже стартували, це факт.
Ось і все що треба знати про курс, керівникі кварталу 95 дуже хитрі і розуміють, щоб виграти вибори, то треба щоб народ не біднішав, як при педро.
Ось такі висновки. Як воно буде побачимо, але я гадаю, що нічого дуже болючого з гривнею не трапиться😼
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:44
Мій і вік і досвід підказує, що колись обовязково буде по 27,20… Також мій вік і досвід не дає мені можливості зрозуміти як люди можуть писати, що перспектива до кінця серпня 26! Чи вас не турбує така легковажність і не обґрунтованість у більшості дописувачів! Я просто звик довіряти людям і тому констатую іноді те, що дехто був неправий! Думаю що пам’ять у них коротка, тому хочеться її оновити… Чи щось не так?! Про які пафосні фрази йде мова?! Чи у пана погане розуміння, що таке «пафос»?!
Додано: П'ят 01 жов, 2021 12:58
Мда… Навіть коментувати не хочеться… А услуга сушки при нинішній ціні на газ теж недорого?! А приймання, очистка, відвантаження, транспортні витрати теж недорого?!
Цілком нормальна практика нині для декого це тримати в полі і чекати нормальної вологості… дехто і до весни буде чекати!
Шо там на заправці?!
Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:08
Думав попередній коментар це було дно, але тут знизу постукали! Так притащили з Європи беу тягачі і причепи?! 😂😎
Знайомі бізнесмени у яких величезні автопарки з задоволенням і свої продадуть беушні, але бажаючих чомусь нема купляти… Юрісткостя щось чув про чималі штрафи за перегруз?! Не дуже вигідна зараз справа займатися автоперевезеннями… Але кому я це пишу! Цікаво чому великі агрокорпораціі не дуже сильно собі формують великі автопарки?! Чи на думку таких як костя збір урожаю круглий рік і транспорт буде постійно задіяний?! Чи потім назад в Європу відправимо все беу?!
Ось «Нібулон» розвиває річковий транспорт… Так стільки проблем має, що Вадатурський вже криком кричить!
Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:15
Як розпорядяться?! Ну, в першу чергу віддадуть борги за отримані насіння, добрива, паливо-мастильні… Проведуть оплату паїв… Ну, а з іншими кредиторами домовляться розрахуватися пізніше! Ну, а потім відкриють прайс по тим же добривами і по іншим позиціям і подумають чи варте оте все здоров’я і сил…
Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:34
Складніше з газом… Але як пишете ви теж рєшамо, бізнес жадного продавця зразу з’їсть… так з’їли вже постачальників газу вже по 1200 доларів чи ще нє?!
Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:50
Інфляція в Європі росте
Вітаюсь, совсіма!
І хто гадав що збільшення інфляції на одну шишечку більше очікуванрой призведе до такого росту Євро на моменті!
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент) 3,4% 3,3% 3,0%
Мабуть очікують якихось дієвих дій з боку Європейських регуляторів...
ВО
Хай щастить!
Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скупайтесь глупцы. Будет кратковременный мировой спрос на валюту, для фиксации прибыли во всевозможных пузырях.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:53
Официальный курс + интервенции
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................01.10.2021..........04.10.2021
дата розрахунку...............30.09.2021...........01.10.2021
Євро..................................30,8231................30,8716...+0.16%
Долар США.......................26,6175................26,61...-0.03%
После полудня доллар отыграл две трети копейки.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия. Перекурив, опустились на полкопейки, выросли на 2.5 и с выходом на рынок основных игроков уравновесились. После небольшой паузы медленно опустились на копейку. Еще немного постояв, приподнялись на полкопейки.
В мире доллар, чуть откатившись вечером от дневного максимума, демонстрирует стабильность с легкой тенденцией к снижению.
Справочный курс встретили котировками 26.6000 - 26.6200, что на 1.5 копейки выше открытия.
Похоже, сочетание пятницы и первого дня месяца делает рынок очень вялым.
До обеда выросли на 1.5 копейки. После обеда на копейку опустились и уравновесились. Подозреваю, что активность к этому времени уже была близка к нулю.
В мире доллар с обеда достаточно резво пошел вниз. Результат этого движения пока не ясен. Наблюдаем.
Официальный курс встретили котировками 26.6050 - 26.6250. За день выросли на 2 копейки относительно открытия и на 4 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 28.3343 (+2) -172
2019 - 24.5553 (+36) +206
2018 - 28.2127 (-5)
2017 - 26.5785 (+5)
Т.к. сегодня ни НБУ, ни поводов для его появления на рынке не было, рискну огласить недельные результаты интервенций.
За прошедшую неделю НБУ купил на МБ 15 млн, по 5 с понедельника по среду. Ничего не продавал.
Чистая покупка с начала года составила $1479.7 млн.
Если результаты НБУ будут отличаться от моих, придется верить ему
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