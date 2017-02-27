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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:09
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:21
Qwerty написав: juristkostya написав: Denik написав:
Кто сильно захочет упражняться с тем, чтобы при уборке вести кукурузу на элеватор для сушки, затем к себе на напольный склад, затем снова на элеватор для погрузки на жд?
Вполне нормальная практика. Организовать себе склад из сборных конструкций стоит недорого, а услугу сушки заказать на стороне.
Мда… Навіть коментувати не хочеться… А услуга сушки при нинішній ціні на газ теж недорого?!
1. Сушка во всех адекватных хозяйствах давно уже не пелете/лузге. Слава богу, это один из побочных продуктов того же производственного цикла.
2. Сушка так или иначе потребуется всем. Хоть сараю с грунтовой дорогой, хоть самому современному элеватору с ж/д веткой.
Здесь все субъекты рынка равны.
Востаннє редагувалось juristkostya
в П'ят 01 жов, 2021 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:30
Qwerty написав:
Думав попередній коментар це було дно, але тут знизу постукали! Так притащили з Європи беу тягачі і причепи?! 😂😎
Знайомі бізнесмени у яких величезні автопарки з задоволенням і свої продадуть беушні, але бажаючих чомусь нема купляти… Юрісткостя щось чув про чималі штрафи за перегруз?! Не дуже вигідна зараз справа займатися автоперевезеннями… Але кому я це пишу! Цікаво чому великі агрокорпораціі не дуже сильно собі формують великі автопарки?! Чи на думку таких як костя збір урожаю круглий рік і транспорт буде постійно задіяний?! Чи потім назад в Європу відправимо все беу?!
Ось «Нібулон» розвиває річковий транспорт… Так стільки проблем має, що Вадатурський вже криком кричить!
В нашем холдинге сегмент автоперевозок стабильно прибылен. Кроме того, растущие штрафы за перегруз как раз повышают количество необходимых единиц транспорта. Если кому-то это неочевидно - это только его проблемы.
Речной транспорт - отдельный сегмент, как и ж.д. Необходимость в автомобильных перевозках будет в любом случае, и это тоже более чем очевидно.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:40
Комменты очень интересные но здесь они увы оффтоп, предлагаю создать ветку "проблемы и перспективы развития с/х" и всех туда. Сегодня посетил агровыставку в Кропивницком, масштабы впечатляют. Если создадут Профильную ветку, выложу туда пару панорамных фото.
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