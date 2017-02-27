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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8342834383448345

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:09

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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:21

  Qwerty написав:
  juristkostya написав:
  Denik написав:Кто сильно захочет упражняться с тем, чтобы при уборке вести кукурузу на элеватор для сушки, затем к себе на напольный склад, затем снова на элеватор для погрузки на жд?

Вполне нормальная практика. Организовать себе склад из сборных конструкций стоит недорого, а услугу сушки заказать на стороне.

Мда… Навіть коментувати не хочеться… А услуга сушки при нинішній ціні на газ теж недорого?!
1. Сушка во всех адекватных хозяйствах давно уже не пелете/лузге. Слава богу, это один из побочных продуктов того же производственного цикла.
2. Сушка так или иначе потребуется всем. Хоть сараю с грунтовой дорогой, хоть самому современному элеватору с ж/д веткой.
Здесь все субъекты рынка равны.
Востаннє редагувалось juristkostya в П'ят 01 жов, 2021 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:30

  Qwerty написав:Думав попередній коментар це було дно, але тут знизу постукали! Так притащили з Європи беу тягачі і причепи?! 😂😎
Знайомі бізнесмени у яких величезні автопарки з задоволенням і свої продадуть беушні, але бажаючих чомусь нема купляти… Юрісткостя щось чув про чималі штрафи за перегруз?! Не дуже вигідна зараз справа займатися автоперевезеннями… Але кому я це пишу! Цікаво чому великі агрокорпораціі не дуже сильно собі формують великі автопарки?! Чи на думку таких як костя збір урожаю круглий рік і транспорт буде постійно задіяний?! Чи потім назад в Європу відправимо все беу?!
Ось «Нібулон» розвиває річковий транспорт… Так стільки проблем має, що Вадатурський вже криком кричить!

В нашем холдинге сегмент автоперевозок стабильно прибылен. Кроме того, растущие штрафы за перегруз как раз повышают количество необходимых единиц транспорта. Если кому-то это неочевидно - это только его проблемы.
Речной транспорт - отдельный сегмент, как и ж.д. Необходимость в автомобильных перевозках будет в любом случае, и это тоже более чем очевидно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Комменты очень интересные но здесь они увы оффтоп, предлагаю создать ветку "проблемы и перспективы развития с/х" и всех туда. Сегодня посетил агровыставку в Кропивницком, масштабы впечатляют. Если создадут Профильную ветку, выложу туда пару панорамных фото.
vitaliian
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