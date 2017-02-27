Denik написав:Кто сильно захочет упражняться с тем, чтобы при уборке вести кукурузу на элеватор для сушки, затем к себе на напольный склад, затем снова на элеватор для погрузки на жд?
Вполне нормальная практика. Организовать себе склад из сборных конструкций стоит недорого, а услугу сушки заказать на стороне.
Мда… Навіть коментувати не хочеться… А услуга сушки при нинішній ціні на газ теж недорого?!
1. Сушка во всех адекватных хозяйствах давно уже не пелете/лузге. Слава богу, это один из побочных продуктов того же производственного цикла. 2. Сушка так или иначе потребуется всем. Хоть сараю с грунтовой дорогой, хоть самому современному элеватору с ж/д веткой. Здесь все субъекты рынка равны.
Востаннє редагувалось juristkostya в П'ят 01 жов, 2021 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Qwerty написав:Думав попередній коментар це було дно, але тут знизу постукали! Так притащили з Європи беу тягачі і причепи?! 😂😎 Знайомі бізнесмени у яких величезні автопарки з задоволенням і свої продадуть беушні, але бажаючих чомусь нема купляти… Юрісткостя щось чув про чималі штрафи за перегруз?! Не дуже вигідна зараз справа займатися автоперевезеннями… Але кому я це пишу! Цікаво чому великі агрокорпораціі не дуже сильно собі формують великі автопарки?! Чи на думку таких як костя збір урожаю круглий рік і транспорт буде постійно задіяний?! Чи потім назад в Європу відправимо все беу?! Ось «Нібулон» розвиває річковий транспорт… Так стільки проблем має, що Вадатурський вже криком кричить!
В нашем холдинге сегмент автоперевозок стабильно прибылен. Кроме того, растущие штрафы за перегруз как раз повышают количество необходимых единиц транспорта. Если кому-то это неочевидно - это только его проблемы. Речной транспорт - отдельный сегмент, как и ж.д. Необходимость в автомобильных перевозках будет в любом случае, и это тоже более чем очевидно.
Комменты очень интересные но здесь они увы оффтоп, предлагаю создать ветку "проблемы и перспективы развития с/х" и всех туда. Сегодня посетил агровыставку в Кропивницком, масштабы впечатляют. Если создадут Профильную ветку, выложу туда пару панорамных фото.
Zebra написав:Скупайтесь глупцы. Будет кратковременный мировой спрос на валюту, для фиксации прибыли во всевозможных пузырях.
Сомневаюсь, что после второй коррекции будет V-образный отскок, как после первой (в марте 2020-го). Хотя бы потому, что после второй не будет QE астрономических масштабов - напротив, она и будет вызвана сворачиванием QE для возврата к таргетированию инфляции.
Так что высокий мировой спрос на валюту может быть не таким уж кратковременным...
Но как бы там ни было, для нас это мало что меняет, потому что девальвация необратима, и валютный курс уже не возвращается к той точке, с которой начинал свое ралли (1,9 -> 5,5 c возвратом на 4,6; 4,6 -> 9,3 c возвратом на 7,9; 7,9 -> 28 c возвратом на 23)
Оперативные данные таможни: в сентябре взлетел... нет, не экспорт - импорт! Причина на поверхности - она известна всем, кто беспристрастен и принимает в расчет как позитивные, так и негативные факторы. Дефицит внешней торговли YTD увеличился на 710 млн и достиг 2 млрд долларов