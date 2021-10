Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:17

Zebra написав: Скупайтесь глупцы. Будет кратковременный мировой спрос на валюту, для фиксации прибыли во всевозможных пузырях. Скупайтесь глупцы. Будет кратковременный мировой спрос на валюту, для фиксации прибыли во всевозможных пузырях.

Сомневаюсь, что после второй коррекции будет V-образный отскок, как после первой (в марте 2020-го). Хотя бы потому, что после второй не будет QE астрономических масштабов - напротив, она и будет вызвана сворачиванием QE для возврата к таргетированию инфляции.Так что высокий мировой спрос на валюту может быть не таким уж кратковременным...Но как бы там ни было, для нас это мало что меняет, потому что девальвация необратима, и валютный курс уже не возвращается к той точке, с которой начинал свое ралли (1,9 -> 5,5 c возвратом на 4,6; 4,6 -> 9,3 c возвратом на 7,9; 7,9 -> 28 c возвратом на 23)