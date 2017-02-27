RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8343834483458346

Прогноз курсу долара міжбанк на 01.10.2021

Валютный рынок в контексте ДС 3.9 5 171
Менше 26,00
3%
5
26,00-26,50
6%
11
26,50-27,00
30%
51
27,00-27,50
43%
73
27,50-28,00
9%
16
28,00-28,50
4%
7
28,50-29,00
0
0
29,00-29,50
1%
1
29,50-30,00
1%
1
Більше 30,00
4%
6
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:08

  sequence написав:
  zРадио написав:оперативные данные таможни: в сентябре взлетел... нет, не экспорт - импорт! ..
притом я подозреваю, что физический объем остался прежним. Тупо подорожало


Натуралку по сентябрю покажет только Госстат через 1,5 месяца, но денежный прирост импорта углеводородов впечатляет (в плохом смысле слова). +3,7 млрд долларов за 9 месяцев, притом, что импорт газа в м3 был существенно меньше, чем за 9 месяцев 2020-го

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11202
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2552 раз.
Подякували: 5579 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:37

  zРадио написав:
  sequence написав:
  zРадио написав:оперативные данные таможни: в сентябре взлетел... нет, не экспорт - импорт! ..
притом я подозреваю, что физический объем остался прежним. Тупо подорожало


Натуралку по сентябрю покажет только Госстат через 1,5 месяца, но денежный прирост импорта углеводородов впечатляет (в плохом смысле слова). +3,7 млрд долларов за 9 месяцев, притом, что импорт газа в м3 был существенно меньше, чем за 9 месяцев 2020-го

Зображення

еффективні менеджери з мільонними з.п. і преміями, чекали, мабуть, дешевого газу, а тут внезапно зима на носі ..
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26076
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 2006 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати, если кто не в курсе, есть еще одна угроза для ГТС Украины - высокая стоимость газа. Если газ реально станет стоить пусть даже не $1000, а вернется даже к $400 - то технологическое потребление газа всей ГТС будет стоить в несколько раз дороже, чем сейчас. Проще говоря платежку "стоимость траспортування" можно смело при нынешних ценах на споте умножать в 5 раз. Содержание ГТС в рабочем состоянии по нынешним коммерческим ценам будет обходиться в 5-10 млрд долларов в год.

Если газпром перестанет качать газ - развал ГТС - просто очевиден, никто у нас не будет платить за газ 30 грн + 10 грн доставка.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10390
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запрошую всіх взяти участь в щоквартальному конкурсі прогнозів курсу на ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2021 ГОД (UAH/USD)
(правила на першій сторінці теми)

Прогнози на 15.10 приймаються до кінця дня 02.10 (для цього достатньо залишити повідомлення з прогнозом у вказаній темі)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30057
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 7261 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:08

  sequence написав:
  zРадио написав:оперативные данные таможни: в сентябре взлетел... нет, не экспорт - импорт! ..
притом я подозреваю, что физический объем остался прежним. Тупо подорожало

Я думаю упал, обьемы реализации падают, когда ценники растут
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8750
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1567 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:49

  Zebra написав:Скупайтесь глупцы. Будет кратковременный мировой спрос на валюту, для фиксации прибыли во всевозможных пузырях.

Надо значит гривну покупать ...

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 394
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8343834483458346
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fin, orest і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2754, 2755, 2756
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
27558 10112760
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 17:51
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 774, 775, 776
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7755 9005110
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 09:49
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 111, 112, 113
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1129 2365283
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 16:23
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98716)
01.10.2021 19:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.