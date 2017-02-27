zРадио написав:оперативные данные таможни: в сентябре взлетел... нет, не экспорт - импорт! ..
притом я подозреваю, что физический объем остался прежним. Тупо подорожало
Натуралку по сентябрю покажет только Госстат через 1,5 месяца, но денежный прирост импорта углеводородов впечатляет (в плохом смысле слова). +3,7 млрд долларов за 9 месяцев, притом, что импорт газа в м3 был существенно меньше, чем за 9 месяцев 2020-го
zРадио написав:оперативные данные таможни: в сентябре взлетел... нет, не экспорт - импорт! ..
притом я подозреваю, что физический объем остался прежним. Тупо подорожало
Натуралку по сентябрю покажет только Госстат через 1,5 месяца, но денежный прирост импорта углеводородов впечатляет (в плохом смысле слова). +3,7 млрд долларов за 9 месяцев, притом, что импорт газа в м3 был существенно меньше, чем за 9 месяцев 2020-го
еффективні менеджери з мільонними з.п. і преміями, чекали, мабуть, дешевого газу, а тут внезапно зима на носі ..
Кстати, если кто не в курсе, есть еще одна угроза для ГТС Украины - высокая стоимость газа. Если газ реально станет стоить пусть даже не $1000, а вернется даже к $400 - то технологическое потребление газа всей ГТС будет стоить в несколько раз дороже, чем сейчас. Проще говоря платежку "стоимость траспортування" можно смело при нынешних ценах на споте умножать в 5 раз. Содержание ГТС в рабочем состоянии по нынешним коммерческим ценам будет обходиться в 5-10 млрд долларов в год.
Если газпром перестанет качать газ - развал ГТС - просто очевиден, никто у нас не будет платить за газ 30 грн + 10 грн доставка.